https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/blinken-washingtondaki-nato-zirvesi-ukrayna-ile-ittifak-baglarini-guclendirecek-1085709931.html

Blinken: Washington'daki NATO zirvesi Ukrayna ile ittifak bağlarını güçlendirecek

Blinken: Washington'daki NATO zirvesi Ukrayna ile ittifak bağlarını güçlendirecek

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington'daki NATO zirvesinin Ukrayna ile ittifak arasındaki bağları güçlendireceğini belirtti. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T22:38+0300

2024-07-09T22:38+0300

2024-07-09T22:38+0300

dünya

antony blinken

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

washington

nato zirvesi

ukrayna

kiev

vladimir putin

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile yaptığı görüşmede, Washington'daki NATO zirvesinin ittifakın Ukrayna ile bağlarını güçlendireceğini söyledi.Blinken, "NATO zirvesi Ukrayna'nın ittifakla bağlarını güçlendirecek ve üyeliğine yol açacak" dedi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasının Rusya için tehdit oluşturacağını ve Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonun nedenlerinden birinin de NATO'ya üyelik ihtimali olduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/75-nato-zirvesi-basliyor-1085675215.html

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antony blinken, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, washington, nato zirvesi, ukrayna, kiev, vladimir putin