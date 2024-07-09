https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/blinken-washingtondaki-nato-zirvesi-ukrayna-ile-ittifak-baglarini-guclendirecek-1085709931.html
Blinken: Washington'daki NATO zirvesi Ukrayna ile ittifak bağlarını güçlendirecek
Blinken: Washington'daki NATO zirvesi Ukrayna ile ittifak bağlarını güçlendirecek
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington'daki NATO zirvesinin Ukrayna ile ittifak arasındaki bağları güçlendireceğini belirtti. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T22:38+0300
2024-07-09T22:38+0300
2024-07-09T22:38+0300
dünya
antony blinken
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
washington
nato zirvesi
ukrayna
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile yaptığı görüşmede, Washington'daki NATO zirvesinin ittifakın Ukrayna ile bağlarını güçlendireceğini söyledi.Blinken, "NATO zirvesi Ukrayna'nın ittifakla bağlarını güçlendirecek ve üyeliğine yol açacak" dedi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasının Rusya için tehdit oluşturacağını ve Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonun nedenlerinden birinin de NATO'ya üyelik ihtimali olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/75-nato-zirvesi-basliyor-1085675215.html
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antony blinken, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, washington, nato zirvesi, ukrayna, kiev, vladimir putin
antony blinken, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, washington, nato zirvesi, ukrayna, kiev, vladimir putin
Blinken: Washington'daki NATO zirvesi Ukrayna ile ittifak bağlarını güçlendirecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington'daki NATO zirvesinin Ukrayna ile ittifak arasındaki bağları güçlendireceğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile yaptığı görüşmede, Washington'daki NATO zirvesinin ittifakın Ukrayna ile bağlarını güçlendireceğini söyledi.
Blinken, "NATO zirvesi Ukrayna'nın ittifakla bağlarını güçlendirecek ve üyeliğine yol açacak" dedi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasının Rusya için tehdit oluşturacağını ve Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonun nedenlerinden birinin de NATO'ya üyelik ihtimali olduğunu ifade etmişti.