https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/basortulu-ogrencinin-staja-kabul-edilmemesine-iliskin-davada-karar-1085687525.html

Başörtülü öğrencinin staja kabul edilmemesine ilişkin davada karar

Başörtülü öğrencinin staja kabul edilmemesine ilişkin davada karar

Sputnik Türkiye

İstanbul'da üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut'un okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı iddiasına ilişkin... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T13:22+0300

2024-07-09T13:22+0300

2024-07-09T13:22+0300

türkiye

başörtülü

kağıthane

istanbul

mahkeme

okul

okul müdürü

müdür

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İstanbul Kağıthane’de bulunan bir koleje 21 Eylül 2022’de staj yapması için yönlendirilen başörtülü öğrenci Nezaket Akbulut’u okulun yönetmeliğini ve kuralları gerekçe göstererek başörtüsünü çıkarmadığı takdirde alamayacaklarını söylediği iddia edilen okul müdürü Özlem Öztoprak’ın yargılandığı dava karara bağlandı.İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.Müşteki Nezaket Akbulut'un avukatı, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.Sanık Özlem Öztoprak'ın avukatı ise müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Özlem Öztoprak'ı "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.Ne olmuştu?İstanbul'da üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığını iddia ederek, yetkililer hakkında şikayetçi olmuştu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunup ifade veren Akbulut, bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 3'üncü sınıfta okuduğunu bildirmişti.İfadesinde, okuduğu üniversitenin 3'üncü sınıf öğrencilerine staj yeri bulduğunu anlatan Akbulut, 22 Eylül 2022'de staja başlamak için Kağıthane'deki bir koleje sınıf arkadaşıyla gittiğini aktarmıştı.Akbulut, staj yerine giderken kılık kıyafetine dikkat ettiğini, siyah gömlek ve başörtüsüyle kahverengi ceket giydiğini belirterek, arkadaşıyla yanına gittikleri okul müdür yardımcısı Özlem Öztoprak'ın kendilerine "Okullarının kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu, başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmadığını ve bulunmayacağını" söylediğini kaydetmişti."Staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasının, aksi halde stajyer olarak alınmayacağının" kendisine söylendiği bilgisini veren Akbulut, bu yüzden Özlem Öztoprak ve kolej hakkında şikayette bulunduğunu aktarmıştı.Suç duyurusunun ardından yürütülen soruşturma sonucunda, Öztoprak hakkında "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/adalet-bakani-tunctan-basortulu-mahkeme-heyetine-reddi-hakim-talebine-iliskin-aciklama-1083954902.html

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