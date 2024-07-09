https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/afrikaya-safariye-giden-ispanyol-turist-fillerin-saldirisina-ugrayarak-hayatini-kaybetti-1085707586.html
Afrika'ya safariye giden İspanyol turist, fillerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti
Afrika'ya safariye giden İspanyol turist, fillerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında yer alan Pillanesberg Ulusal Parkı'nı ziyaret eden İspanyol turist, fillerin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T20:23+0300
2024-07-09T20:23+0300
2024-07-09T20:24+0300
dünya
fil
saldırı
turist
afrika
ispanyol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/18/1052084572_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_5999739982e7112b012fb441347e6679.jpg
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin kuzeybatısındaki Pillanesberg Ulusal Parkı’nda, fillerin saldırısına uğrayan İspanyol turist yaşamını yitirdi. Güney Afrika polisi, 43 yaşındaki turistin parkta fillerin fotoğrafını çekmek için aracını terk ettiğini ve filler tarafından ezilerek öldüğünü açıkladı. Aynı araçtaki diğer üç turist ise olayı yara almadan atlattı.Park yetkilileri, ziyaretçileri araçlarından ayrılmamaları ve fil sürülerine yaklaşmamaları konusunda uyarıyor. Pillanesberg Ulusal Parkı, Johannesburg’a yaklaşık 3,5 saat uzaklıkta olup, turistlerin sıkça tercih ettiği safari mekanlarından biri.Güney Afrika, Botsvana, Zambiya ve Zimbabve, dünyanın en kalabalık fil nüfusuna sahip ülkeler arasında yer alıyor. Bu bölgelerdeki ulusal parklarda fil sayıları hızla artarken, kendilerini tehdit altında hisseden filler insanlara saldırabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/saka-degil-diyerek-20-bin-fil-gondeririz-devlet-baskanina-almanyadan-yanit-1082440754.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/18/1052084572_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_9ba48422276c33c81dd44305236fe060.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fil, saldırı, turist, afrika, ispanyol
fil, saldırı, turist, afrika, ispanyol
Afrika'ya safariye giden İspanyol turist, fillerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti
20:23 09.07.2024 (güncellendi: 20:24 09.07.2024)
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında yer alan Pillanesberg Ulusal Parkı'nı ziyaret eden İspanyol turist, fillerin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin kuzeybatısındaki Pillanesberg Ulusal Parkı’nda, fillerin saldırısına uğrayan İspanyol turist yaşamını yitirdi. Güney Afrika polisi, 43 yaşındaki turistin parkta fillerin fotoğrafını çekmek için aracını terk ettiğini ve filler tarafından ezilerek öldüğünü açıkladı. Aynı araçtaki diğer üç turist ise olayı yara almadan atlattı.
Park yetkilileri, ziyaretçileri araçlarından ayrılmamaları ve fil sürülerine yaklaşmamaları konusunda uyarıyor. Pillanesberg Ulusal Parkı, Johannesburg’a yaklaşık 3,5 saat uzaklıkta olup, turistlerin sıkça tercih ettiği safari mekanlarından biri.
Güney Afrika, Botsvana, Zambiya ve Zimbabve, dünyanın en kalabalık fil nüfusuna sahip ülkeler arasında yer alıyor. Bu bölgelerdeki ulusal parklarda fil sayıları hızla artarken, kendilerini tehdit altında hisseden filler insanlara saldırabiliyor.