https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/afrikaya-safariye-giden-ispanyol-turist-fillerin-saldirisina-ugrayarak-hayatini-kaybetti-1085707586.html

Afrika'ya safariye giden İspanyol turist, fillerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti

Afrika'ya safariye giden İspanyol turist, fillerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında yer alan Pillanesberg Ulusal Parkı'nı ziyaret eden İspanyol turist, fillerin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T20:23+0300

2024-07-09T20:23+0300

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dünya

fil

saldırı

turist

afrika

ispanyol

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Güney Afrika Cumhuriyeti’nin kuzeybatısındaki Pillanesberg Ulusal Parkı’nda, fillerin saldırısına uğrayan İspanyol turist yaşamını yitirdi. Güney Afrika polisi, 43 yaşındaki turistin parkta fillerin fotoğrafını çekmek için aracını terk ettiğini ve filler tarafından ezilerek öldüğünü açıkladı. Aynı araçtaki diğer üç turist ise olayı yara almadan atlattı.Park yetkilileri, ziyaretçileri araçlarından ayrılmamaları ve fil sürülerine yaklaşmamaları konusunda uyarıyor. Pillanesberg Ulusal Parkı, Johannesburg’a yaklaşık 3,5 saat uzaklıkta olup, turistlerin sıkça tercih ettiği safari mekanlarından biri.Güney Afrika, Botsvana, Zambiya ve Zimbabve, dünyanın en kalabalık fil nüfusuna sahip ülkeler arasında yer alıyor. Bu bölgelerdeki ulusal parklarda fil sayıları hızla artarken, kendilerini tehdit altında hisseden filler insanlara saldırabiliyor.

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fil, saldırı, turist, afrika, ispanyol