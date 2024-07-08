https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/tum-dunya-bu-gizli-hazinenin-pesinde-kanalizasyondan-cikan-serveti-japonya-nasil-altina-cevirdi-1085633781.html

Tüm dünya bu gizli hazinenin peşinde: Kanalizasyondan çıkan serveti Japonya nasıl altına çevirdi?

Tüm dünya bu gizli hazinenin peşinde: Kanalizasyondan çıkan serveti Japonya nasıl altına çevirdi?

Sputnik Türkiye

1 milyon nüfuslu bir şehir, kanalizasyondan sadece bir yılda 13 bin dolar (yaklaşık 440 bin lira) kazanabiliyor. Amerikan Kimya Derneği'nin araştırmasına göre... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T06:21+0300

2024-07-08T06:21+0300

2024-07-08T08:28+0300

ekonomi

jeoloji

kimya

kanalizasyon

atık

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ABD Jeoloji Araştırması'ndan Kathleen Smith liderliğindeki araştırma ekibi, başlangıçta insan atıklarından yabancı parçacıkları çıkarmanın yollarını arıyordu. Gümüş ve altını çıkarmak yerine, bunları atmak istiyorlardı. Ancak, insan atıklarının yaklaşık yarısının (ABD'de 3.5 milyon ton) gübre olarak kullanıldığını göz önünde bulundurarak, bu gübredeki zararlı metalleri çıkarmanın yollarını araştırdılar.‘1 milyon nüfuslu şehir 13 milyon dolar değerinde biyolojik katı metal üretebilir’Smith ve ekibi, atık su arıtıcılarının hem gübre hem de yeniden kullanılabilir metaller elde edebileceğini belirtti. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, 1 milyonluk bir şehrin her yıl 13 milyon dolar değerinde biyolojik katı metal üretebileceğini öne sürdü. Uzmanlar, bu yöntemin zararlı maddelerin çevreden uzak tutulmasını ve değerli nesnelerin geri kazanılmasını sağlayacağını savunuyor.Japonya 1 ton dışkıdan 2 kilogram altın kazanıyorJaponya'da bir arıtma tesisi, dışkıdan ağır metaller çıkararak önemli bir başarı elde etti. Tesislerdeki her bir ton dışkıdan yaklaşık 2 kilogram altın geri kazanıldı. Bu başarı, yakınlardaki imalat işçilerinin farkında olmadan metaller yutmasından kaynaklanıyor olabilir.Biyolojik atıkların faydalarıSmith ve ekibi, metallerin çıkarılmasının, kurşun gibi zararlı metallerin gübrelerle çevreye salınmasını önleyeceğini ve zehirli kanalizasyon miktarını azaltacağını belirtiyor. Ayrıca, dışkılar tarımsal gübre olarak kullanılabilecek organik materyaller içerir ve biyogaz üretimi için potansiyel bir kaynaktır.Milliyet’te yer alan habere göre bazı araştırmalar, dışkının özellikle kil ile karıştırıldığında dayanıklı bir yapı malzemesi olabileceğini gösteriyor. Bu tür yenilikçi çözümler, atık yönetiminde devrim yaratabilir ve sürdürülebilirlik açısından önemli adımlar atılmasını sağlayabilir.Bu araştırma, atıkların sadece bertaraf edilmesi gereken maddeler olmadığını, aynı zamanda ekonomik ve çevresel değer taşıyan kaynaklar olduğunu gösteriyor. Kanalizasyondan değerli metallerin çıkarılması, hem çevreyi koruyacak hem de ekonomiye katkı sağlayacak potansiyel bir çözüm sunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/bakan-simsek-cok-kazanandan-cok-vergi--alacagiz-butce-finansmanini-iyilestirecegiz-1085615112.html

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jeoloji, kimya, kanalizasyon, atık, abd, japonya, altın, gümüş, kurşun, bakır, madencilik