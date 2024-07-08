https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/tum-dunya-bu-gizli-hazinenin-pesinde-kanalizasyondan-cikan-serveti-japonya-nasil-altina-cevirdi-1085633781.html
Tüm dünya bu gizli hazinenin peşinde: Kanalizasyondan çıkan serveti Japonya nasıl altına çevirdi?
Tüm dünya bu gizli hazinenin peşinde: Kanalizasyondan çıkan serveti Japonya nasıl altına çevirdi?
Sputnik Türkiye
1 milyon nüfuslu bir şehir, kanalizasyondan sadece bir yılda 13 bin dolar (yaklaşık 440 bin lira) kazanabiliyor. Amerikan Kimya Derneği'nin araştırmasına göre... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T06:21+0300
2024-07-08T06:21+0300
2024-07-08T08:28+0300
ekonomi
jeoloji
kimya
kanalizasyon
atık
abd
japonya
altın
gümüş
kurşun
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103896/49/1038964951_50:0:1046:560_1920x0_80_0_0_e76e7d3c5c864c85a308ea65de9caf79.jpg
ABD Jeoloji Araştırması'ndan Kathleen Smith liderliğindeki araştırma ekibi, başlangıçta insan atıklarından yabancı parçacıkları çıkarmanın yollarını arıyordu. Gümüş ve altını çıkarmak yerine, bunları atmak istiyorlardı. Ancak, insan atıklarının yaklaşık yarısının (ABD'de 3.5 milyon ton) gübre olarak kullanıldığını göz önünde bulundurarak, bu gübredeki zararlı metalleri çıkarmanın yollarını araştırdılar.‘1 milyon nüfuslu şehir 13 milyon dolar değerinde biyolojik katı metal üretebilir’Smith ve ekibi, atık su arıtıcılarının hem gübre hem de yeniden kullanılabilir metaller elde edebileceğini belirtti. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, 1 milyonluk bir şehrin her yıl 13 milyon dolar değerinde biyolojik katı metal üretebileceğini öne sürdü. Uzmanlar, bu yöntemin zararlı maddelerin çevreden uzak tutulmasını ve değerli nesnelerin geri kazanılmasını sağlayacağını savunuyor.Japonya 1 ton dışkıdan 2 kilogram altın kazanıyorJaponya'da bir arıtma tesisi, dışkıdan ağır metaller çıkararak önemli bir başarı elde etti. Tesislerdeki her bir ton dışkıdan yaklaşık 2 kilogram altın geri kazanıldı. Bu başarı, yakınlardaki imalat işçilerinin farkında olmadan metaller yutmasından kaynaklanıyor olabilir.Biyolojik atıkların faydalarıSmith ve ekibi, metallerin çıkarılmasının, kurşun gibi zararlı metallerin gübrelerle çevreye salınmasını önleyeceğini ve zehirli kanalizasyon miktarını azaltacağını belirtiyor. Ayrıca, dışkılar tarımsal gübre olarak kullanılabilecek organik materyaller içerir ve biyogaz üretimi için potansiyel bir kaynaktır.Milliyet’te yer alan habere göre bazı araştırmalar, dışkının özellikle kil ile karıştırıldığında dayanıklı bir yapı malzemesi olabileceğini gösteriyor. Bu tür yenilikçi çözümler, atık yönetiminde devrim yaratabilir ve sürdürülebilirlik açısından önemli adımlar atılmasını sağlayabilir.Bu araştırma, atıkların sadece bertaraf edilmesi gereken maddeler olmadığını, aynı zamanda ekonomik ve çevresel değer taşıyan kaynaklar olduğunu gösteriyor. Kanalizasyondan değerli metallerin çıkarılması, hem çevreyi koruyacak hem de ekonomiye katkı sağlayacak potansiyel bir çözüm sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/bakan-simsek-cok-kazanandan-cok-vergi--alacagiz-butce-finansmanini-iyilestirecegiz-1085615112.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103896/49/1038964951_174:0:921:560_1920x0_80_0_0_8e7a4e04dc98114485511c643719b047.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
jeoloji, kimya, kanalizasyon, atık, abd, japonya, altın, gümüş, kurşun, bakır, madencilik
jeoloji, kimya, kanalizasyon, atık, abd, japonya, altın, gümüş, kurşun, bakır, madencilik
Tüm dünya bu gizli hazinenin peşinde: Kanalizasyondan çıkan serveti Japonya nasıl altına çevirdi?
06:21 08.07.2024 (güncellendi: 08:28 08.07.2024)
1 milyon nüfuslu bir şehir, kanalizasyondan sadece bir yılda 13 bin dolar (yaklaşık 440 bin lira) kazanabiliyor. Amerikan Kimya Derneği'nin araştırmasına göre, insan dışkısında bulunan altın, kurşun, bakır gibi değerli metallerin minik parçacıkları 'madencilik' için büyük öneme sahip. Japonya ise bu yöntemi başarıyla uygulayan ülkelerden biri.
ABD Jeoloji Araştırması'ndan Kathleen Smith liderliğindeki araştırma ekibi, başlangıçta insan atıklarından yabancı parçacıkları çıkarmanın yollarını arıyordu. Gümüş ve altını çıkarmak yerine, bunları atmak istiyorlardı. Ancak, insan atıklarının yaklaşık yarısının (ABD'de 3.5 milyon ton) gübre olarak kullanıldığını göz önünde bulundurarak, bu gübredeki zararlı metalleri çıkarmanın yollarını araştırdılar.
‘1 milyon nüfuslu şehir 13 milyon dolar değerinde biyolojik katı metal üretebilir’
Smith ve ekibi, atık su arıtıcılarının hem gübre hem de yeniden kullanılabilir metaller elde edebileceğini belirtti. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, 1 milyonluk bir şehrin her yıl 13 milyon dolar değerinde biyolojik katı metal üretebileceğini öne sürdü. Uzmanlar, bu yöntemin zararlı maddelerin çevreden uzak tutulmasını ve değerli nesnelerin geri kazanılmasını sağlayacağını savunuyor.
Japonya 1 ton dışkıdan 2 kilogram altın kazanıyor
Japonya'da bir arıtma tesisi, dışkıdan ağır metaller çıkararak önemli bir başarı elde etti. Tesislerdeki her bir ton dışkıdan yaklaşık 2 kilogram altın geri kazanıldı. Bu başarı, yakınlardaki imalat işçilerinin farkında olmadan metaller yutmasından kaynaklanıyor olabilir.
Biyolojik atıkların faydaları
Smith ve ekibi, metallerin çıkarılmasının, kurşun gibi zararlı metallerin gübrelerle çevreye salınmasını önleyeceğini ve zehirli kanalizasyon miktarını azaltacağını belirtiyor. Ayrıca, dışkılar tarımsal gübre olarak kullanılabilecek organik materyaller içerir ve biyogaz üretimi için potansiyel bir kaynaktır.
Milliyet’te yer alan habere göre bazı araştırmalar, dışkının özellikle kil ile karıştırıldığında dayanıklı bir yapı malzemesi olabileceğini gösteriyor. Bu tür yenilikçi çözümler, atık yönetiminde devrim yaratabilir ve sürdürülebilirlik açısından önemli adımlar atılmasını sağlayabilir.
Bu araştırma, atıkların sadece bertaraf edilmesi gereken maddeler olmadığını, aynı zamanda ekonomik ve çevresel değer taşıyan kaynaklar olduğunu gösteriyor. Kanalizasyondan değerli metallerin çıkarılması, hem çevreyi koruyacak hem de ekonomiye katkı sağlayacak potansiyel bir çözüm sunuyor.