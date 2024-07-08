https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/tarihteki-en-buyuk-hacklerden-10-milyar-sifre-yayinlandi-bircok-kisinin-ozel-bilgileri-tehlikede-1085665224.html
Tarihteki en büyük hacklerden: 10 milyar şifre yayınlandı, birçok kişinin özel bilgileri tehlikede
Tarihteki en büyük hacklerden: 10 milyar şifre yayınlandı, birçok kişinin özel bilgileri tehlikede
Sputnik Türkiye
RockYou2024 adlı sızıntıda yaklaşık 10 milyar gerçek şifre internette yayınlandı. Birçok kişinin özel bilgileri ele geçirildi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T20:59+0300
2024-07-08T20:59+0300
2024-07-08T21:01+0300
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Geçen hafta tarihteki en büyük şifre sızıntısı gerçekleşti. Önde gelen bir hacker forumunda 'RockYou2024' adı verilen bir dosya, yaklaşık 9,948,575,739 benzersiz şifreyi düz metin halinde içeriyor. Bu dosya, eski ve yeni birçok veri ihlalinden elde edilen şifrelerin bir derlemesinin internette bulunabileceği anlamına geliyor.45 GB büyüklüğündeki veri seti, çevrimiçi ve çevrimdışı hizmetlerden elde edilen şifreleri kapsıyor. Bu şifrelerin siber suçlular için oldukça değerli olduğu ve gerçek kullanıcı şifrelerinin çevrimdışı saldırılar için kullanılabileceği düşünülüyor. Ne yapılmalı?Bilgisayar uzmanları özellikle bu dönem sonrasında kullanıcılara güvenliklerini artırmak için güçlü, benzersiz şifreler kullanması gerektiğini ve mümkün olan her yerde MFA’yı (Çok faktörlü kimlik doğrulama) etkinleştirmelerini öneriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231024/tarihte-bir-ilk-fbidan-mi5e-5-ulkenin-istihbarat-liderleri-silikon-vadisinde-bulustu-1076653174.html
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hack, hacker, hackleme, hacking, korsan, siber korsan, güvenlik
Tarihteki en büyük hacklerden: 10 milyar şifre yayınlandı, birçok kişinin özel bilgileri tehlikede
20:59 08.07.2024 (güncellendi: 21:01 08.07.2024)
RockYou2024 adlı sızıntıda yaklaşık 10 milyar gerçek şifre internette yayınlandı. Birçok kişinin özel bilgileri ele geçirildi.
Geçen hafta tarihteki en büyük şifre sızıntısı gerçekleşti. Önde gelen bir hacker forumunda 'RockYou2024' adı verilen bir dosya, yaklaşık 9,948,575,739 benzersiz şifreyi düz metin halinde içeriyor. Bu dosya, eski ve yeni birçok veri ihlalinden elde edilen şifrelerin bir derlemesinin internette bulunabileceği anlamına geliyor.
45 GB büyüklüğündeki veri seti, çevrimiçi ve çevrimdışı hizmetlerden elde edilen şifreleri kapsıyor. Bu şifrelerin siber suçlular için oldukça değerli olduğu ve gerçek kullanıcı şifrelerinin çevrimdışı saldırılar için kullanılabileceği düşünülüyor.
Bilgisayar uzmanları özellikle bu dönem sonrasında kullanıcılara güvenliklerini artırmak için güçlü, benzersiz şifreler kullanması gerektiğini ve mümkün olan her yerde MFA’yı (Çok faktörlü kimlik doğrulama) etkinleştirmelerini öneriyor.