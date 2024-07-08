https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/rusya-abd-ticareti-mayista-15-kat-artti-1085633273.html

Rusya-ABD ticareti Mayıs’ta 1,5 kat arttı

Rusya-ABD ticareti Mayıs’ta 1,5 kat arttı

Sputnik Türkiye

Rusya ve ABD arasındaki ticaret, Mayıs ayında bir önceki aya göre 1.5 kat artışla 487 milyon dolara çıkarak son bir yılın en yüksek seviyesini gördü. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

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2024-07-08T06:37+0300

2024-07-08T06:43+0300

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Sputnik’in ABD İstatistik Kurumu verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Rusya-ABD ticareti Mayıs ayında bir önceki aya göre 1.5 kat artarak 487 milyon dolara ulaştı.Rusya’nın ABD’ye ihracatı yüzde 47 artışla 439 milyon dolar olarak gerçekleşti. ABD’nin Rusya’dan ithal ettiği malların başında uranyum yer aldı. ABD, Nisan ayındaki molanın ardından Rusya’dan 209 milyon 500 bin dolar değerinde uranyum satın aldı.Öte yandan gübre alımı yüzde 60 azalarak 99 milyon 500 bin, platin alımı da yüzde 6 azalmayla 88 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşti.ABD, Rusya’dan kontrplak ithalatını 5 kat artırarak 11 milyon 600 bin dolara çıkarırken Ocak ayından bu yana ilk kez demir alaşımı (10.7 milyon dolar) satın aldı.ABD’nin Rusya’ya ihracatı da yüzde 41 artarak 48 milyon dolara ulaştı. Rusya ağırlıklı olarak Amerikan aşılarını satın aldı. Aşı ithalatı 2.5 kat artarak 15 milyon 600 bin dolara ulaştı. Ardından yüzde 2.6 artış gıda ürünleri (6.9 milyon dolar) ve yüzde 31 artışla tıbbi cihazlar (4 milyon dolar) geliyor. İlk 5’te ayrıca ilaçlar ve selüloz (her biri 1.9 milyon dolar) yer alıyor.

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dünya, rusya, abd, ticaret, ihracat, ithalat, uranyum, gübre, platin, aşı, demir, gıda ürünleri, tıbbi cihaz, ilaç