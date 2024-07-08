https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/nijerya-devlet-baskani-tinubu-yeniden-ecowas-baskani-secildi-1085638777.html
Nijerya lideri Tinubu, yeniden ECOWAS başkanı seçildi
Nijerya lideri Tinubu, yeniden ECOWAS başkanı seçildi
Sputnik Türkiye
Yakın zamanda İngiliz sömürgeciler tarafından yazılan eski milli marşa dönülmesini öngören yasa tasarısını onaylayan Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T10:07+0300
2024-07-08T10:07+0300
2024-07-08T10:08+0300
dünya
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nijerya
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Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen 63. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderler, Tinubu'nun bölgesel bloğun kurumsal reform sürecine devam etmek için bir yıl daha ECOWAS Başkanı olarak kalmasını uygun gördü.Tinubu, görev süresinde, bölgenin demokrasi değerlerini pekiştirmeye ve gelecek yıl 50. yılını dolduracak bölgesel kuruluşun çıkarlarını korumaya odaklanacağını belirtti.Topluma ve bölgenin demokratik değerlerine hizmet etmeye devam etmeyi kabul ettiğini vurgulayan Tinubu, "Çıkarlarımızı hizmet etmeye, demokratik değerler ve miras aldığımız yapı üzerine inşa etmeye devam edeceğim" dedi.Tinubu, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassigbe'yi Burkina Faso, Mali ve Nijer'e "özel elçi" olarak atadı.‘Burkina Faso, Nijer ve Mali'nin ayrılışı topluluğun dağılmasına neden olabilir’Aynı zamanda ABD ve Fransa destekli ECOWAS’tan ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran Nijer, Mali ve Burkina Faso, ilk zirvelerini Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlerken, bu ayrılışı değerlendiren ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, dolaşım özgürlüğü ve ortak pazarın, topluluğun en önemli faydalarından bazıları olduğunu ancak Burkina Faso, Nijer ve Mali'nin ayrılması halinde bunların tehdit altında olduğunu söyledi.Bu üç ülkede 500 milyon doları aşan ekonomik projelerin finansmanının da durdurulabileceğini ya da askıya alınabileceğini kaydeden Touray, "Bu faydalar göz önünde bulundurulduğunda, parçalanmanın sadece insanların hareket ve yerleşme özgürlüğünü engellemekle kalmayacağı, aynı zamanda bölgedeki güvensizliği daha da kötüleştireceği açık" dedi.Touray, üç ülkenin çekilmesinin özellikle istihbarat paylaşımı ve terörle mücadeleye katılım açısından güvenlik işbirliğine büyük bir sorun teşkil edeceğini kaydetti.Burkina Faso, Mali ve Nijer ilk zirvelerini düzenlemiştiSahel Devletleri İttifakını (AES) kuran Burkina Faso, Mali ve Nijer, cuma günü Nijer'in başkenti Niamey'de ilk zirvelerini düzenlemişti.Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonunu" kurmayı öngören ortak bildiri imzalanmış, Mali Cumhurbaşkanı Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçilmişti.Öte yandan zirvede ECOWAS'a dönüşün mümkün olmadığının da altı çizildi.Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore, X hesabından yaptığı paylaşımda, AES'nin Nijer, Mali ve Burkina Faso halklarının refahı için muazzam bir potansiyele sahip olduğunu yazdı.Traore, Sahel Devletleri Konfederasyonu sayesinde de bağımsızlıklarını pekiştireceklerini kaydetti.Toplam nüfusu 72 milyonu bulan söz konusu 3 ülkenin, AES kapsamında başta güvenlik olmak üzere birçok alanda işbirliği yapması bekleniyor.Mali, Burkina Faso ve Nijer, Eylül 2023'te AES'i kurmuştu.Bu 3 ülke, 28 Ocak'ta yayımladıkları ortak bildiride ECOWAS'tan çekileceklerini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/abd-nijerin-baskentindeki-hava-ussunden-tamamen-cekildi-1085638646.html
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afrika, batı afrika, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), nijerya, nijer, mali, burkina faso, sömürgecilik, fransa, ingiltere, abd
afrika, batı afrika, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), nijerya, nijer, mali, burkina faso, sömürgecilik, fransa, ingiltere, abd
Nijerya lideri Tinubu, yeniden ECOWAS başkanı seçildi
10:07 08.07.2024 (güncellendi: 10:08 08.07.2024)
Yakın zamanda İngiliz sömürgeciler tarafından yazılan eski milli marşa dönülmesini öngören yasa tasarısını onaylayan Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ABD ve Fransa destekli Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanlığına yeniden seçildi.
Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen 63. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderler, Tinubu'nun bölgesel bloğun kurumsal reform sürecine devam etmek için bir yıl daha ECOWAS Başkanı olarak kalmasını uygun gördü.
Tinubu, görev süresinde, bölgenin demokrasi değerlerini pekiştirmeye ve gelecek yıl 50. yılını dolduracak bölgesel kuruluşun çıkarlarını korumaya odaklanacağını belirtti.
Topluma ve bölgenin demokratik değerlerine hizmet etmeye devam etmeyi kabul ettiğini vurgulayan Tinubu, "Çıkarlarımızı hizmet etmeye, demokratik değerler ve miras aldığımız yapı üzerine inşa etmeye devam edeceğim" dedi.
Tinubu, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassigbe'yi Burkina Faso, Mali ve Nijer'e "özel elçi" olarak atadı.
‘Burkina Faso, Nijer ve Mali'nin ayrılışı topluluğun dağılmasına neden olabilir’
Aynı zamanda ABD ve Fransa destekli ECOWAS’tan ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran Nijer, Mali ve Burkina Faso, ilk zirvelerini Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlerken, bu ayrılışı değerlendiren ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, dolaşım özgürlüğü ve ortak pazarın, topluluğun en önemli faydalarından bazıları olduğunu ancak Burkina Faso, Nijer ve Mali'nin ayrılması halinde bunların tehdit altında olduğunu söyledi.
Bu üç ülkede 500 milyon doları aşan ekonomik projelerin finansmanının da durdurulabileceğini ya da askıya alınabileceğini kaydeden Touray, "Bu faydalar göz önünde bulundurulduğunda, parçalanmanın sadece insanların hareket ve yerleşme özgürlüğünü engellemekle kalmayacağı, aynı zamanda bölgedeki güvensizliği daha da kötüleştireceği açık" dedi.
Touray, üç ülkenin çekilmesinin özellikle istihbarat paylaşımı ve terörle mücadeleye katılım açısından güvenlik işbirliğine büyük bir sorun teşkil edeceğini kaydetti.
Burkina Faso, Mali ve Nijer ilk zirvelerini düzenlemişti
Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran Burkina Faso, Mali ve Nijer, cuma günü Nijer'in başkenti Niamey'de ilk zirvelerini düzenlemişti.
Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonunu" kurmayı öngören ortak bildiri imzalanmış, Mali Cumhurbaşkanı Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçilmişti.
Öte yandan zirvede ECOWAS'a dönüşün mümkün olmadığının da altı çizildi.
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore, X hesabından yaptığı paylaşımda, AES'nin Nijer, Mali ve Burkina Faso halklarının refahı için muazzam bir potansiyele sahip olduğunu yazdı.
Traore, Sahel Devletleri Konfederasyonu sayesinde de bağımsızlıklarını pekiştireceklerini kaydetti.
Toplam nüfusu 72 milyonu bulan söz konusu 3 ülkenin, AES kapsamında başta güvenlik olmak üzere birçok alanda işbirliği yapması bekleniyor.
Mali, Burkina Faso ve Nijer, Eylül 2023'te AES'i kurmuştu.
Bu 3 ülke, 28 Ocak'ta yayımladıkları ortak bildiride ECOWAS'tan çekileceklerini duyurmuştu.