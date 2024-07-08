https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/msbden-dikkat-ceken-paylasim-karanliga-gunes-gibi-dogariz-1085640204.html

MSB’den dikkat çeken paylaşım: Karanlığa güneş gibi doğarız

MSB’den dikkat çeken paylaşım: Karanlığa güneş gibi doğarız

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Helikopterlerin yer aldığı paylaşımda ''Karanlığa güneş gibi doğarız''... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T10:45+0300

2024-07-08T10:45+0300

2024-07-08T10:45+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

helikopter

harekat

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TSK, Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerinde operasyonlarını sürdürüyor.Milli Savunma Bakanlığı, çok sayıda helikopterin yer aldığı dikkat çekici bir paylaşım yaptı.Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan gönderide, ''Karanlığa güneş gibi doğarız'' notu yer aldı.

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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, helikopter, harekat