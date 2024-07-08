https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/msbden-dikkat-ceken-paylasim-karanliga-gunes-gibi-dogariz-1085640204.html
MSB’den dikkat çeken paylaşım: Karanlığa güneş gibi doğarız
MSB’den dikkat çeken paylaşım: Karanlığa güneş gibi doğarız
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Helikopterlerin yer aldığı paylaşımda ''Karanlığa güneş gibi doğarız''... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T10:45+0300
2024-07-08T10:45+0300
2024-07-08T10:45+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
helikopter
harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/08/1085640257_0:77:1928:1162_1920x0_80_0_0_783232b96598800a84151c599dd6fb0e.png
TSK, Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerinde operasyonlarını sürdürüyor.Milli Savunma Bakanlığı, çok sayıda helikopterin yer aldığı dikkat çekici bir paylaşım yaptı.Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan gönderide, ''Karanlığa güneş gibi doğarız'' notu yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/abd-nijerin-baskentindeki-hava-ussunden-tamamen-cekildi-1085638646.html
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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, helikopter, harekat
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, helikopter, harekat
MSB’den dikkat çeken paylaşım: Karanlığa güneş gibi doğarız
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Helikopterlerin yer aldığı paylaşımda ''Karanlığa güneş gibi doğarız'' notu da yer aldı.
TSK, Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerinde operasyonlarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, çok sayıda helikopterin yer aldığı dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan gönderide, ''Karanlığa güneş gibi doğarız'' notu yer aldı.