https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/eski-fenerbahceli-anelka-umraniyespordaki-gorevinden-sitem-ederek-istifa-etti--1085665078.html
Eski Fenerbahçeli Anelka, Ümraniyespor'daki görevinden 'sitem ederek' istifa etti
Eski Fenerbahçeli Anelka, Ümraniyespor'daki görevinden 'sitem ederek' istifa etti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Anelka, Ümraniyespor'daki görevinden istifa etti. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T20:38+0300
2024-07-08T20:38+0300
2024-07-08T20:38+0300
spor
nicolas anelka
ümraniyespor
istifa
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'da CEO'luk yapan Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka görevinden istifa ettiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından ayrılığını duyuran eski futbolcu, kulüp yönetimine sitem dolu bir mesaj paylaştı.,Anelka, "Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur... Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum... En iyi dileklerimle" mesajını paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/mert-gunoktan-euro-2024-icin-veda-mesaji-ne-mutlu-turkum-diyene-1085657153.html
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nicolas anelka, ümraniyespor, istifa, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
nicolas anelka, ümraniyespor, istifa, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Eski Fenerbahçeli Anelka, Ümraniyespor'daki görevinden 'sitem ederek' istifa etti
Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Anelka, Ümraniyespor'daki görevinden istifa etti.
Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'da CEO'luk yapan Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından ayrılığını duyuran eski futbolcu, kulüp yönetimine sitem dolu bir mesaj paylaştı.
,Anelka, "Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur... Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum... En iyi dileklerimle" mesajını paylaştı.