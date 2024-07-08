https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/eski-fenerbahceli-anelka-umraniyespordaki-gorevinden-sitem-ederek-istifa-etti--1085665078.html

Eski Fenerbahçeli Anelka, Ümraniyespor'daki görevinden 'sitem ederek' istifa etti

Eski Fenerbahçeli Anelka, Ümraniyespor'daki görevinden 'sitem ederek' istifa etti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Anelka, Ümraniyespor'daki görevinden istifa etti. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T20:38+0300

2024-07-08T20:38+0300

2024-07-08T20:38+0300

spor

nicolas anelka

ümraniyespor

istifa

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'da CEO'luk yapan Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka görevinden istifa ettiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından ayrılığını duyuran eski futbolcu, kulüp yönetimine sitem dolu bir mesaj paylaştı.,Anelka, "Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur... Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum... En iyi dileklerimle" mesajını paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/mert-gunoktan-euro-2024-icin-veda-mesaji-ne-mutlu-turkum-diyene-1085657153.html

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Sputnik Türkiye

nicolas anelka, ümraniyespor, istifa, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)