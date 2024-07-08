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'En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?' sorusuna AK Parti Sözcüsü Çelik yanıt verdi
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Kars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi
Kars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi
Sputnik Türkiye
Kars'ın Susuz ilçesinde "Anadolu gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincapları çayırlık alanlarda yiyecek ararken ve beslenirken görüntülendi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
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фото, kars, anadolu, sincap, sincap, sincap, yer sincabı, fotoğraf
фото, kars, anadolu, sincap, sincap, sincap, yer sincabı, fotoğraf

Kars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi

15:13 08.07.2024 (güncellendi: 15:24 08.07.2024)
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Kars'ın Susuz ilçesinde "Anadolu gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincapları çayırlık alanlarda yiyecek ararken ve beslenirken görüntülendi.
© AA / Özgen Beşli

Anadolu bozkırlarında en çok görülen kemirgen türleri arasında yer alan ve yer sincabı olarak da bilinen gelengiler, sürülmüş toprak yapısında yuvalanamadıklarından ve ağaçlık alanlarda da yaşamlarını sürdüremedikleri için meraları yaşam alanları olarak tercih ediyor.

Anadolu bozkırlarında en çok görülen kemirgen türleri arasında yer alan ve yer sincabı olarak da bilinen gelengiler, sürülmüş toprak yapısında yuvalanamadıklarından ve ağaçlık alanlarda da yaşamlarını sürdüremedikleri için meraları yaşam alanları olarak tercih ediyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Özgen Beşli

Anadolu bozkırlarında en çok görülen kemirgen türleri arasında yer alan ve yer sincabı olarak da bilinen gelengiler, sürülmüş toprak yapısında yuvalanamadıklarından ve ağaçlık alanlarda da yaşamlarını sürdüremedikleri için meraları yaşam alanları olarak tercih ediyor.

© AA / Özgen BeşliKars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi
Kars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Özgen Beşli
Kars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi
© AA / Özgen BeşliKars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi
Kars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Özgen Beşli
Kars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi
© AA / Özgen BeşliKars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi
Kars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi - Sputnik Türkiye
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© AA / Özgen Beşli
Kars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi
© AA / Özgen BeşliKars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi
Kars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi - Sputnik Türkiye
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© AA / Özgen Beşli
Kars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi
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