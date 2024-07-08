© AA / Özgen Beşli
Anadolu bozkırlarında en çok görülen kemirgen türleri arasında yer alan ve yer sincabı olarak da bilinen gelengiler, sürülmüş toprak yapısında yuvalanamadıklarından ve ağaçlık alanlarda da yaşamlarını sürdüremedikleri için meraları yaşam alanları olarak tercih ediyor.
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© AA / Özgen Beşli
Anadolu bozkırlarında en çok görülen kemirgen türleri arasında yer alan ve yer sincabı olarak da bilinen gelengiler, sürülmüş toprak yapısında yuvalanamadıklarından ve ağaçlık alanlarda da yaşamlarını sürdüremedikleri için meraları yaşam alanları olarak tercih ediyor.
© AA / Özgen BeşliKars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi
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© AA / Özgen Beşli
Kars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi
© AA / Özgen BeşliKars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi
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© AA / Özgen Beşli
Kars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi
© AA / Özgen BeşliKars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi
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© AA / Özgen Beşli
Kars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi
© AA / Özgen BeşliKars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi
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© AA / Özgen Beşli
Kars'ta Anadolu yer sincabı görüntülendi