https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/tersine-tip-eski-uzman-doktor-yillarca-ugrasip-otenazi-kapsulu-gelistirildi-1085617654.html
Tersine tıp: Eski uzman doktor yıllarca uğraşıp ötenazi kapsülü geliştirildi
Tersine tıp: Eski uzman doktor yıllarca uğraşıp ötenazi kapsülü geliştirildi
Sputnik Türkiye
Dr. Philip Nitschke, insanların kendini 'öldürmeyecek gibi hissederken' ölmesini sağlayan, yani ötenazi yapan bir makine geliştirdi. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T13:31+0300
2024-07-07T13:31+0300
2024-07-07T13:31+0300
dünya
ötenazi
intihar
ölüm
isviçre
doktor
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İsviçre’de geliştirilen ve 'Sarco' adı verilen intihar kapsülü, önümüzdeki haftalarda kullanılmaya başlanacak. Dr. Philip Nitschke tarafından tasarlanan bu makine, nitrojen gazı kullanarak acısız ve hızlı bir ölüm vaat ediyor. Ancak, bu kapsülün sanal ortamda dağıtılması, intiharı istemeyecek olan kişileri teşvik edebileceği endişelerini artırıyor.'Ölüm hissi yaratmıyor'Sarco, kullanıcının kapsüle uzanıp bir düğmeye basarak nitrojen gazını serbest bırakmasıyla çalışıyor. Gazın içeri dolmasıyla oksijen yetersizliği (hipoksi) oluşuyor ve kullanıcı birkaç saniye içinde bilinç kaybı yaşıyor, ardından 30 saniye içinde yaşamını yitiriyor. Nitschke, bu sürecin panik veya boğulma hissi yaratmadığını savunuyor.Sarco’nun üç boyutlu yazıcı ile yayılabilme ihtimali, özellikle çocuklar veya akli dengesi yerinde olmayan kişiler tarafından yanlış kullanılma riskleri nedeniyle eleştiriliyor. “Disability Matters Global” kurucusu Dr. Stephen Duckworth, kapsülün güvenli olmadığını ve kullanıcıları insani temastan mahrum bıraktığını belirtti. Duckworth, “Ya aklı başında olmayan biri tarafından erişilirse? Ya bir çocuk denemeye kalkarsa? Ya başkalarını istismar etmek için kullanılırsa?” diyerek endişelerini dile getirdi.İsviçre’de ötenazi, kişinin kendi arzusu ile kimsenin baskısı olmadan karar verdiğinin onaylanması şartıyla yasal. Ancak Sarco, ölümcül ilaç reçetesi gerektirmemesi nedeniyle bu süreçten farklılaşıyor. Dr. Nitschke, Sarco’nun kullanımının tamamen gönüllü olmasını sağlamak için çeşitli önlemler aldığını belirtiyor.Peki bu uzman doktor kim?Dr. Philip Nitschke, yardımlı intihar konusunda uzun yılların deneyimine sahip. 1990’larda Avustralya’da ölümcül hastaların kendi ölümlerini başlatmalarını sağlayan bir makine geliştirmişti. Sarco’nun tasarımı ise 2017’de Amsterdam ve Venedik’teki müzelerde sergilendi ve cenaze fuarlarında büyük ilgi topladı.Sonuç olarak, Sarco’nun İsviçre’de kullanıma girmesi, ötenazi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kapsülün sanal ortamda yayılmasıyla ilgili güvenlik ve etik kaygılar devam ederken, destekçileri bu yöntemin acısız ve hızlı bir ölüm sağladığını savunuyor. Sarco’nun İsviçre’de kullanımı, yardımlı intihar uygulamaları konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240211/eski-hollanda-basbakani-70-yillik-esi-ile-birlikte-otenazi-ile-yasama-veda-etti-1080630063.html
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ötenazi, intihar, ölüm, isviçre, doktor
ötenazi, intihar, ölüm, isviçre, doktor
Tersine tıp: Eski uzman doktor yıllarca uğraşıp ötenazi kapsülü geliştirildi
Dr. Philip Nitschke, insanların kendini 'öldürmeyecek gibi hissederken' ölmesini sağlayan, yani ötenazi yapan bir makine geliştirdi.
İsviçre’de geliştirilen ve 'Sarco' adı verilen intihar kapsülü, önümüzdeki haftalarda kullanılmaya başlanacak. Dr. Philip Nitschke tarafından tasarlanan bu makine, nitrojen gazı kullanarak acısız ve hızlı bir ölüm vaat ediyor. Ancak, bu kapsülün sanal ortamda dağıtılması, intiharı istemeyecek olan kişileri teşvik edebileceği endişelerini artırıyor.
Sarco, kullanıcının kapsüle uzanıp bir düğmeye basarak nitrojen gazını serbest bırakmasıyla çalışıyor. Gazın içeri dolmasıyla oksijen yetersizliği (hipoksi) oluşuyor ve kullanıcı birkaç saniye içinde bilinç kaybı yaşıyor, ardından 30 saniye içinde yaşamını yitiriyor. Nitschke, bu sürecin panik veya boğulma hissi yaratmadığını savunuyor.
Sarco’nun üç boyutlu yazıcı ile yayılabilme ihtimali, özellikle çocuklar veya akli dengesi yerinde olmayan kişiler tarafından yanlış kullanılma riskleri nedeniyle eleştiriliyor. “Disability Matters Global” kurucusu Dr. Stephen Duckworth, kapsülün güvenli olmadığını ve kullanıcıları insani temastan mahrum bıraktığını belirtti. Duckworth, “Ya aklı başında olmayan biri tarafından erişilirse? Ya bir çocuk denemeye kalkarsa? Ya başkalarını istismar etmek için kullanılırsa?” diyerek endişelerini dile getirdi.
İsviçre’de ötenazi, kişinin kendi arzusu ile kimsenin baskısı olmadan karar verdiğinin onaylanması şartıyla yasal. Ancak Sarco, ölümcül ilaç reçetesi gerektirmemesi nedeniyle bu süreçten farklılaşıyor. Dr. Nitschke, Sarco’nun kullanımının tamamen gönüllü olmasını sağlamak için çeşitli önlemler aldığını belirtiyor.
Peki bu uzman doktor kim?
Dr. Philip Nitschke, yardımlı intihar konusunda uzun yılların deneyimine sahip. 1990’larda Avustralya’da ölümcül hastaların kendi ölümlerini başlatmalarını sağlayan bir makine geliştirmişti. Sarco’nun tasarımı ise 2017’de Amsterdam ve Venedik’teki müzelerde sergilendi ve cenaze fuarlarında büyük ilgi topladı.
Sonuç olarak, Sarco’nun İsviçre’de kullanıma girmesi, ötenazi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kapsülün sanal ortamda yayılmasıyla ilgili güvenlik ve etik kaygılar devam ederken, destekçileri bu yöntemin acısız ve hızlı bir ölüm sağladığını savunuyor. Sarco’nun İsviçre’de kullanımı, yardımlı intihar uygulamaları konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.