https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/nijer-mali-ve-burkina-faso-konfederasyon-olma-yolunda-ilerliyor-1085611787.html
Nijer, Mali ve Burkina Faso, konfederasyon olma yolunda ilerliyor
Nijer, Mali ve Burkina Faso, konfederasyon olma yolunda ilerliyor
Sputnik Türkiye
ABD ve Fransa destekli Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran 3 ülke, ilk... 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T09:22+0300
2024-07-07T09:22+0300
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batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
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Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tchiani ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Niamey'de zirve dolayısıyla bir araya geldi.Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonunu" kurmayı öngören ortak bildiri imzalandı, Mali Cumhurbaşkanı Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçildi.Öte yandan zirvede ECOWAS'a dönüşün mümkün olmadığının da altı çizildi.Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore, X hesabından yaptığı paylaşımda, AES'nin Nijer, Mali ve Burkina Faso halklarının refahı için muazzam bir potansiyele sahip olduğunu yazdı.Traore, Sahel Devletleri Konfederasyonu sayesinde de bağımsızlıklarını pekiştireceklerini kaydetti.Toplam nüfusu 72 milyonu bulan söz konusu 3 ülkenin, AES kapsamında başta güvenlik olmak üzere birçok alanda işbirliği yapması bekleniyor.Mali, Burkina Faso ve Nijer, Eylül 2023'te AES'i kurmuştu.Bu 3 ülke, 28 Ocak'ta yayımladıkları ortak bildiride ECOWAS'tan çekileceklerini duyurmuştu.*
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240129/ecowas-mali-burkina-faso-ve-nijerin-kararina-tepki-gosterdi-1080143820.html
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nijer, mali, burkina faso, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), afrika
nijer, mali, burkina faso, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), afrika
Nijer, Mali ve Burkina Faso, konfederasyon olma yolunda ilerliyor
09:22 07.07.2024 (güncellendi: 09:48 07.07.2024)
ABD ve Fransa destekli Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran 3 ülke, ilk zirvelerini Nijer'in başkenti Niamey'de düzenledi.
Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tchiani ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Niamey'de zirve dolayısıyla bir araya geldi.
Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonunu" kurmayı öngören ortak bildiri imzalandı, Mali Cumhurbaşkanı Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçildi.
Öte yandan zirvede ECOWAS'a dönüşün mümkün olmadığının da altı çizildi.
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore, X hesabından yaptığı paylaşımda, AES'nin Nijer, Mali ve Burkina Faso halklarının refahı için muazzam bir potansiyele sahip olduğunu yazdı.
Traore, Sahel Devletleri Konfederasyonu sayesinde de bağımsızlıklarını pekiştireceklerini kaydetti.
Toplam nüfusu 72 milyonu bulan söz konusu 3 ülkenin, AES kapsamında başta güvenlik olmak üzere birçok alanda işbirliği yapması bekleniyor.
Mali, Burkina Faso ve Nijer, Eylül 2023'te AES'i kurmuştu.
Bu 3 ülke, 28 Ocak'ta yayımladıkları ortak bildiride ECOWAS'tan çekileceklerini duyurmuştu.