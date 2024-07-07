https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/nijer-mali-ve-burkina-faso-konfederasyon-olma-yolunda-ilerliyor-1085611787.html

Nijer, Mali ve Burkina Faso, konfederasyon olma yolunda ilerliyor

Nijer, Mali ve Burkina Faso, konfederasyon olma yolunda ilerliyor

Sputnik Türkiye

ABD ve Fransa destekli Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran 3 ülke, ilk... 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T09:22+0300

2024-07-07T09:22+0300

2024-07-07T09:48+0300

dünya

nijer

mali

burkina faso

batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)

afrika

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Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tchiani ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Niamey'de zirve dolayısıyla bir araya geldi.Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonunu" kurmayı öngören ortak bildiri imzalandı, Mali Cumhurbaşkanı Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçildi.Öte yandan zirvede ECOWAS'a dönüşün mümkün olmadığının da altı çizildi.Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore, X hesabından yaptığı paylaşımda, AES'nin Nijer, Mali ve Burkina Faso halklarının refahı için muazzam bir potansiyele sahip olduğunu yazdı.Traore, Sahel Devletleri Konfederasyonu sayesinde de bağımsızlıklarını pekiştireceklerini kaydetti.Toplam nüfusu 72 milyonu bulan söz konusu 3 ülkenin, AES kapsamında başta güvenlik olmak üzere birçok alanda işbirliği yapması bekleniyor.Mali, Burkina Faso ve Nijer, Eylül 2023'te AES'i kurmuştu.Bu 3 ülke, 28 Ocak'ta yayımladıkları ortak bildiride ECOWAS'tan çekileceklerini duyurmuştu.*

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240129/ecowas-mali-burkina-faso-ve-nijerin-kararina-tepki-gosterdi-1080143820.html

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nijer, mali, burkina faso, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), afrika