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‘NATO, Biden'ın seçimlerde Trump'ı yenemeyeceğinden korkuyor’
‘NATO, Biden'ın seçimlerde Trump'ı yenemeyeceğinden korkuyor’
Sputnik Türkiye
Donald Trump ile gerçekleştirdiği düellosu fiyasko ile sonuçlanan Joe Biden’ın adaylığa uygun olup olmadığı tartışmalar son hızıyla devam ediyor. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T12:03+0300
2024-07-07T12:03+0300
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ABD'nin NATO müttefiklerinin, ABD Başkanı Biden'ın münazaradaki başarısızlığının ardından, seçimlerde Beyaz Saray'daki selefi Donald Trump'ı yenemeyebileceğinden korktuğunu yazan ABD’li siyasi gazete Politico, haberinde, “Önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesine hazırlanan diplomatlar ve dünya liderleri, Biden'ın yaşı, sağlığı ve 2024 başkanlık seçimlerini kazanma kabiliyeti konusunda ciddi endişelerini özel olarak dile getiriyor” ifadelerine yer verdi.Politico, bu yetkililerin büyük ölçüde Biden'ın yeniden seçilmesini desteklediklerine dikkat çekerken, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a olası dönüşünün NATO ittifakına zarar vermesinden ve Ukrayna'daki askeri çabaları felce uğratmasından korktuklarını kaydetti.NATO yetkililerinin, aynı zamanda Biden'ın münazaradaki performansına büyük bir endişeyle tepki gösterdiğine dikkat çekilen haberde, Avrupa’daki NATO ülkesinden bir yetkiliye atıfta bulunulurken, “Birçok müttefik düellodan çok önce Biden'a güvenme konusunda sessiz şüphelere sahipti. Başkanın yaşlı olduğunu görmek için dahi olmaya gerek yok. Kazansa bile bir dört yıl daha yaşayabileceğinden emin değiliz” itiraflarına yer verildi.Demokratlar arasında da panik yaşanıyorPolitico’nun haberinde, “Demokratlar, Başkan Joe Biden’ın tartışma programındaki kötü performansı karşısında o kadar paniklemiş ki, bazıları bir zamanlar konuşulmayan bir konu olan ‘Biden’ın değiştirilmesi’ konusunu artık aktif olarak değerlendiriyor” ifadesine yer verildi.Demokrat Parti’nin ağustos ayında yapılacak kurultayında, Biden’ın başkanlığa aday gösterilmesi beklenirken, öte yandan partinin rotayı değiştirerek başka bir ismi aday göstermesi ihtimali dışlanmıyor.‘Ülkeyi yönetme konusunda yeterliliğine ilişkin korkuları gidermek isteyen’ Biden’ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Demokrat Parti’nin valileriyle Washington’da bir araya geldiği kaydedilirken, Demokrat Parti valileri, Biden’a destek sözü verse de parti içinden ve bağışçılardan Biden karşıtı sesler yükseliyor.Demokrat Parti bağışçılarından ve Netflix’in kurucu ortağı Reed Hastings, New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada, Biden’ın güçlü demokrat liderlere, eski ABD Başkanı Donald Trump’ı seçimlerde yenmesi için izin vermesi gerektiğini ifade ederek, Biden'a başkanlık yarışından çekilmesi çağrısında bulundu.Hastings, büyük bağışçılar arasında Biden'a kamuoyuna açık olarak başkanlık yarışından çekilmesini söyleyen ilk kişi oldu.Demokrat Partiden Temsilciler Meclisi Üyesi Raul Grijalva da Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesi için çağrı yapan ikinci isim oldu.Demokrat Lloyd Doggett, Biden'a yarıştan çekilme çağrısında bulunan ilk Temsilciler Meclisi Üyesi olmuştu.Daha önceki seçimde Biden'ı destekleyen Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi James Clyburn ise Biden'ın seçimden çekilmesi halinde Harris'i destekleyeceğini söylemişti.Beyaz Saray ise Başkan Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirmişti.Biden'ın yarıştan çekilmesi halinde Kamala Harris'in ismi öne çıkıyorBiden’ın demokratik müttefikleri, Trump ile tartışma yapıldığından bu yana sessiz olsa da kendisine karşı özel olarak artan bir ‘hayal kırıklığı’ var.İsminin açıklanmasını istemeyen Demokrat Parti’den üst düzey bir isim, Biden’ın Demokrat Kongre üyelerinin görüşme taleplerine yanıt vermemesinin tartışmadaki performansından daha kötü bir durum olduğunu söyledi.Biden, yarıştan çekilmeyeceğini ifade etse de kendisinin adaylıktan vazgeçmesi halinde yerine kimin geçeceğine ilişkin konuşmalar arttı. 2 Demokrat Kongre Üyesi, Biden’a açık olarak başkanlık yarışından çekilmesi çağrısı yaptı. Ancak Demokrat Partiden farklı kongre üyeleri, özel olarak Harris’i Biden’ın alternatifi olarak tavsiye ediyor.Washington Post’taki habere göre, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries, Demokrat Kongre üyelerine Harris’in en iyi seçenek olduğuna yönelik bir sinyal verdi.Öte yandan Harris’in aday olması halinde partiyi diğerlerinden daha hızlı şekilde bir araya getireceği, dağınık ve bölücü bir Kongre kavgasından kaçınacağı tahmin ediliyor.Seçmenlerin, göçmenler, Çin ile ilişkiler ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları konusunda Harris'e güveninin zayıf olduğuna yönelik anketler de var.
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abd, nato, joe biden, donald trump, abd başkanlık seçimleri, rusya

‘NATO, Biden'ın seçimlerde Trump'ı yenemeyeceğinden korkuyor’

12:03 07.07.2024
© AFP 2023 / PAUL ELLISBiden NATO
Biden NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2024
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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Donald Trump ile gerçekleştirdiği düellosu fiyasko ile sonuçlanan Joe Biden’ın adaylığa uygun olup olmadığı tartışmalar son hızıyla devam ediyor.
ABD'nin NATO müttefiklerinin, ABD Başkanı Biden'ın münazaradaki başarısızlığının ardından, seçimlerde Beyaz Saray'daki selefi Donald Trump'ı yenemeyebileceğinden korktuğunu yazan ABD’li siyasi gazete Politico, haberinde, “Önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesine hazırlanan diplomatlar ve dünya liderleri, Biden'ın yaşı, sağlığı ve 2024 başkanlık seçimlerini kazanma kabiliyeti konusunda ciddi endişelerini özel olarak dile getiriyor” ifadelerine yer verdi.
Politico, bu yetkililerin büyük ölçüde Biden'ın yeniden seçilmesini desteklediklerine dikkat çekerken, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a olası dönüşünün NATO ittifakına zarar vermesinden ve Ukrayna'daki askeri çabaları felce uğratmasından korktuklarını kaydetti.
NATO yetkililerinin, aynı zamanda Biden'ın münazaradaki performansına büyük bir endişeyle tepki gösterdiğine dikkat çekilen haberde, Avrupa’daki NATO ülkesinden bir yetkiliye atıfta bulunulurken, “Birçok müttefik düellodan çok önce Biden'a güvenme konusunda sessiz şüphelere sahipti. Başkanın yaşlı olduğunu görmek için dahi olmaya gerek yok. Kazansa bile bir dört yıl daha yaşayabileceğinden emin değiliz” itiraflarına yer verildi.

Demokratlar arasında da panik yaşanıyor

Politico’nun haberinde, “Demokratlar, Başkan Joe Biden’ın tartışma programındaki kötü performansı karşısında o kadar paniklemiş ki, bazıları bir zamanlar konuşulmayan bir konu olan ‘Biden’ın değiştirilmesi’ konusunu artık aktif olarak değerlendiriyor” ifadesine yer verildi.
Demokrat Parti’nin ağustos ayında yapılacak kurultayında, Biden’ın başkanlığa aday gösterilmesi beklenirken, öte yandan partinin rotayı değiştirerek başka bir ismi aday göstermesi ihtimali dışlanmıyor.
Ülkeyi yönetme konusunda yeterliliğine ilişkin korkuları gidermek isteyen’ Biden’ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Demokrat Parti’nin valileriyle Washington’da bir araya geldiği kaydedilirken, Demokrat Parti valileri, Biden’a destek sözü verse de parti içinden ve bağışçılardan Biden karşıtı sesler yükseliyor.
Demokrat Parti bağışçılarından ve Netflix’in kurucu ortağı Reed Hastings, New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada, Biden’ın güçlü demokrat liderlere, eski ABD Başkanı Donald Trump’ı seçimlerde yenmesi için izin vermesi gerektiğini ifade ederek, Biden'a başkanlık yarışından çekilmesi çağrısında bulundu.
Hastings, büyük bağışçılar arasında Biden'a kamuoyuna açık olarak başkanlık yarışından çekilmesini söyleyen ilk kişi oldu.
Demokrat Partiden Temsilciler Meclisi Üyesi Raul Grijalva da Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesi için çağrı yapan ikinci isim oldu.
Demokrat Lloyd Doggett, Biden'a yarıştan çekilme çağrısında bulunan ilk Temsilciler Meclisi Üyesi olmuştu.
Daha önceki seçimde Biden'ı destekleyen Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi James Clyburn ise Biden'ın seçimden çekilmesi halinde Harris'i destekleyeceğini söylemişti.
Beyaz Saray ise Başkan Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirmişti.

Biden'ın yarıştan çekilmesi halinde Kamala Harris'in ismi öne çıkıyor

Biden’ın demokratik müttefikleri, Trump ile tartışma yapıldığından bu yana sessiz olsa da kendisine karşı özel olarak artan bir ‘hayal kırıklığı’ var.
İsminin açıklanmasını istemeyen Demokrat Parti’den üst düzey bir isim, Biden’ın Demokrat Kongre üyelerinin görüşme taleplerine yanıt vermemesinin tartışmadaki performansından daha kötü bir durum olduğunu söyledi.
Biden, yarıştan çekilmeyeceğini ifade etse de kendisinin adaylıktan vazgeçmesi halinde yerine kimin geçeceğine ilişkin konuşmalar arttı. 2 Demokrat Kongre Üyesi, Biden’a açık olarak başkanlık yarışından çekilmesi çağrısı yaptı. Ancak Demokrat Partiden farklı kongre üyeleri, özel olarak Harris’i Biden’ın alternatifi olarak tavsiye ediyor.
Washington Post’taki habere göre, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries, Demokrat Kongre üyelerine Harris’in en iyi seçenek olduğuna yönelik bir sinyal verdi.
Öte yandan Harris’in aday olması halinde partiyi diğerlerinden daha hızlı şekilde bir araya getireceği, dağınık ve bölücü bir Kongre kavgasından kaçınacağı tahmin ediliyor.
Seçmenlerin, göçmenler, Çin ile ilişkiler ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları konusunda Harris'e güveninin zayıf olduğuna yönelik anketler de var.
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