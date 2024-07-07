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11:24
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Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/en-cok-tercih-edilen-bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-yarindan-itibaren-gecerli--1085627128.html
En çok tercih edilen bir sigara grubuna daha zam geldi: Yarından itibaren geçerli
En çok tercih edilen bir sigara grubuna daha zam geldi: Yarından itibaren geçerli
Sputnik Türkiye
BAT grubu sigaralara zam geldi. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye’de sigara fiyatlarına gelen son zamlarla birlikte güncel fiyatlar duyuruldu. 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesi şöyle:• Dunhill Double Blue: 79 TL• Kent Switch Dark Blue: 65 TL• Kent D Range Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 66 TL• Kent Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 67 TL• Kent Blue, White: 71 TL• Kent Slims: 74 TL• Rothmans Tüm Ürünler: 62 TL• Tekel 2000 Tüm Ürünler: 61 TL• Tekel 2001 Tüm Ürünler: 65 TL• Viceroy Tüm Ürünler: 67 TL• Pall Mall Tüm Ürünler: 67 TL• Maltepe &amp; Samsun: 67 TLYeni fiyatlar, 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/ozgur-ozel-chp-iktidarinda-turkiye-10-kat-daha--fazla-zenginlesecek--1085626658.html
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sigara, zam, ek zam, ara zam
sigara, zam, ek zam, ara zam

En çok tercih edilen bir sigara grubuna daha zam geldi: Yarından itibaren geçerli

19:36 07.07.2024 (güncellendi: 19:41 07.07.2024)
© AAsigara
sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2024
© AA
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BAT grubu sigaralara zam geldi.
Türkiye’de sigara fiyatlarına gelen son zamlarla birlikte güncel fiyatlar duyuruldu. 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesi şöyle:
Dunhill Double Blue: 79 TL
Kent Switch Dark Blue: 65 TL
Kent D Range Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 66 TL
Kent Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 67 TL
Kent Blue, White: 71 TL
Kent Slims: 74 TL
Rothmans Tüm Ürünler: 62 TL
Tekel 2000 Tüm Ürünler: 61 TL
Tekel 2001 Tüm Ürünler: 65 TL
Viceroy Tüm Ürünler: 67 TL
Pall Mall Tüm Ürünler: 67 TL
Maltepe & Samsun: 67 TL
Yeni fiyatlar, 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2024
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