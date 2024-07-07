https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/bakan-fidan-ingiliz-ve-misirli-mevkidaslariyla-telefonda-gorustu-1085626513.html
Bakan Fidan, İngiliz ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Bakan Fidan, İngiliz ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüşerek, yeni görevi için mevkidaşına başarılar diledi. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T19:14+0300
2024-07-07T19:14+0300
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Dışişleri Bakanı Fidan, yeni Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'ye başarılar diledi.AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda konuştu.Fidan'ın, görevi yeni üstlenen mevkidaşına başarılar dilediği görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/turk-devletleri-teskilati-devlet-baskanlari-gayriresmi-zirvesinde-karabag-deklarasyonu-imzalandi-1085598743.html
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mısır, mısır, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, bedr abdulati
mısır, mısır, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, bedr abdulati
Bakan Fidan, İngiliz ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
19:14 07.07.2024 (güncellendi: 19:23 07.07.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüşerek, yeni görevi için mevkidaşına başarılar diledi.
Dışişleri Bakanı Fidan, yeni Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'ye başarılar diledi.
AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda konuştu.
Fidan'ın, görevi yeni üstlenen mevkidaşına başarılar dilediği görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.