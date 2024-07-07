https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/bakan-fidan-ingiliz-ve-misirli-mevkidaslariyla-telefonda-gorustu-1085626513.html

Bakan Fidan, İngiliz ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Bakan Fidan, İngiliz ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüşerek, yeni görevi için mevkidaşına başarılar diledi. 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T19:14+0300

2024-07-07T19:14+0300

2024-07-07T19:23+0300

türkiye

mısır

mısır

hakan fidan

dışişleri bakanlığı

bedr abdulati

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Dışişleri Bakanı Fidan, yeni Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'ye başarılar diledi.AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda konuştu.Fidan'ın, görevi yeni üstlenen mevkidaşına başarılar dilediği görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

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mısır, mısır, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, bedr abdulati