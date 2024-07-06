https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/yollarda-akilli-ulasim-donemi-baslayacak-3-buyuksehirde-uygulanacak-1085600314.html

Yollarda akıllı ulaşım dönemi başlayacak: 3 büyükşehirde uygulanacak

Yollarda akıllı ulaşım dönemi başlayacak: 3 büyükşehirde uygulanacak

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yollara akıllı ulaşım sistemlerinin (AUS) kurulacağını bildirdi. 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T15:16+0300

2024-07-06T15:16+0300

2024-07-06T15:16+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

ankara

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istanbul

yol

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi ve Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi'nde gelinen son aşamaya ilişkin bilgi verdi.Akıllı ulaşım sistemleri nesnelerin interneti merkez yazılımının (AUS IoT) ilk etapta Ankara, Antalya ve İstanbul Karayolları Bölge Müdürlüğündeki kontrol merkezlerinde yapılacağını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi'nin 23 Kasım 2023'te başladığını anımsatan Uraloğlu, yazılımın tamamlanması ve saha kurulum süresinin 24 ay, projenin işletme ve bakım süresinin ise 12 ay olduğunu kaydetti.Uraloğlu, projeyi, 23 Kasım 2026'da bitirmeyi hedeflediklerini bildirerek, "Projenin saha keşifleri ve detaylı dokümantasyon hazırlıkları tamamlandı. Yakın zamanda saha kurulumları başlayacak. Ayrıca yazılım analiz ve tasarım kabulü sonrası da yazılım geliştirme aşaması başlayacak" ifadesini kullandı.Akıllı ulaşım sistemlerine uydu desteğiUydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi hakkında da bilgi veren Uraloğlu, şöyle devam etti:Uraloğlu, projenin iki ana iş paketi kapsamında tamamlandığını belirterek, ilk pakette uydu üzerinden haberleşme sağlayabilen Ka Bant Sabit/Mobil IoT Terminal Antenlerin ve Ka Bant Kara SOTM Antenin üretimlerinin tamamlandığını bildirdi.Üretimleri tamamlanmış antenlerin temel saha testlerinin 9 Ocak’ta Türksat Yerleşkesi'nde yapıldığını hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/turk-devletleri-teskilati-devlet-baskanlari-gayriresmi-zirvesinde-karabag-deklarasyonu-imzalandi-1085598743.html

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, ankara, antalya, istanbul, yol