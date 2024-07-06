https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/suriyede-turk-bayragina-saldiran-sahis-yakalandi-1085588204.html
Suriye’de Türk bayrağına saldıran şahıs yakalandı
Suriye’de Türk bayrağına saldıran şahıs yakalandı
Sputnik Türkiye
Suriye’de Türk bayrağına saldıran şahıs yürütülen çalışma sonrasında yakalandı. 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T09:13+0300
2024-07-06T09:13+0300
2024-07-06T09:13+0300
dünya
suriye
türk
türkiye
türk bayrağı
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Suriye’de Türk güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu Türk bayrağına saldıran bir kişi yakalandı. Yakalanan Ahmed Nana isimli şahıs sosyal medya mecralarından etkilendiğini ve pişman olduğunu söyledi.“İslam kardeşliği adına bu yanlış davranışımı affetmenizi diliyorum” diye konuşan Nana bir daha böyle bir olaya karışmayacağını söyledi.
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suriye, türk, türkiye, türk bayrağı
suriye, türk, türkiye, türk bayrağı
Suriye’de Türk bayrağına saldıran şahıs yakalandı
Suriye’de Türk bayrağına saldıran şahıs yürütülen çalışma sonrasında yakalandı.
Suriye’de Türk güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu Türk bayrağına saldıran bir kişi yakalandı.
Yakalanan Ahmed Nana isimli şahıs sosyal medya mecralarından etkilendiğini ve pişman olduğunu söyledi.
“İslam kardeşliği adına bu yanlış davranışımı affetmenizi diliyorum” diye konuşan Nana bir daha böyle bir olaya karışmayacağını söyledi.