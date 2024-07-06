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Silivri'de yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Silivri'de yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Sputnik Türkiye
Silivri Semizkumlar mevkiinde çıkan anız yangınının büyüyerek ilerlemesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T17:47+0300
2024-07-06T17:47+0300
2024-07-06T17:47+0300
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silivri
Silivri'de yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Ayrıntılar geliyor
Silivri Semizkumlar mevkiinde çıkan anız yangınının büyüyerek ilerlemesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.