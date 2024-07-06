Samuray kılıcıyla trafiği kesip tehditler savuran şüpheli yakalandı
01:48 06.07.2024 (güncellendi: 01:53 06.07.2024)
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİKÜmraniye'de bir şahıs, trafiğin ortasında aracını durdurarak elindeki samuray kılıcıyla sürücülere tehdit ve küfür yağdırdı. Yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK
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İstanbul Ümraniye'de samuray kılıcıyla trafiği kesip taşkınlık yapan ve tehditler savuran şüpheli gözaltına alındı.
Ümraniye'de samuray kılıcıyla trafiği kesip tehditler savuran şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 28 Haziran'da bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerdeki, Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde trafiği kesip elindeki samuray kılıcıyla küfür ederek, taşkınlık yapan ve tehditler savuran kişiyle ilgili çalışma yaptı.
Kimliği tespit edilen E.T. (41) dün Sancaktepe ilçesindeki evinde, olayda kullandığı kılıçla yakalandı.
Samuray kılıcıyla trafiği kesip tehditler savuran şüpheli yakalandı https://t.co/zVmbYPtmTy pic.twitter.com/JeU3UjpoZV— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 5, 2024
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİKÜmraniye'de bir şahıs, trafiğin ortasında aracını durdurarak elindeki samuray kılıcıyla sürücülere tehdit ve küfür yağdırdı. Yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ümraniye'de bir şahıs, trafiğin ortasında aracını durdurarak elindeki samuray kılıcıyla sürücülere tehdit ve küfür yağdırdı. Yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK
Şüpheli E.T. "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" suçundan adli makamlara sevk edildi.
29 Haziran 2023, 13:06