https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/samuray-kiliciyla-trafigi-kesip-tehditler-savuran-supheli-yakalandi-1085585766.html

Samuray kılıcıyla trafiği kesip tehditler savuran şüpheli yakalandı

Samuray kılıcıyla trafiği kesip tehditler savuran şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Ümraniye'de samuray kılıcıyla trafiği kesip taşkınlık yapan ve tehditler savuran şüpheli gözaltına alındı. 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T01:48+0300

2024-07-06T01:48+0300

2024-07-06T01:53+0300

türkiye

samuray

trafik

ümraniye

istanbul

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Ümraniye'de samuray kılıcıyla trafiği kesip tehditler savuran şüpheli yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü 28 Haziran'da bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerdeki, Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde trafiği kesip elindeki samuray kılıcıyla küfür ederek, taşkınlık yapan ve tehditler savuran kişiyle ilgili çalışma yaptı.Kimliği tespit edilen E.T. (41) dün Sancaktepe ilçesindeki evinde, olayda kullandığı kılıçla yakalandı.Şüpheli E.T. "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" suçundan adli makamlara sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230629/kavga-sonrasi-samuray-kilici-ile-dolasti-1072988130.html

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samuray, trafik, ümraniye, istanbul