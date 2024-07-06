https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/mit-azezdeki-protesto-gosterilerinde-turk-bayragini-indirerek-yirtan-bir-kisiyi-daha-yakaladi-1085609804.html
MİT, Azez’deki protesto gösterilerinde Türk bayrağını indirerek yırtan bir kişiyi daha yakaladı
MİT, Azez’deki protesto gösterilerinde Türk bayrağını indirerek yırtan bir kişiyi daha yakaladı
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T23:11+0300
2024-07-06T23:11+0300
2024-07-06T23:11+0300
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını indirerek yırtan grup içerisinde yer alan bir kişi daha yakalandı.Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından gözaltına alınan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade, "Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/mit-suriyenin-el-bab-kentinde-turk-bayragini-yakan-kisiyi-yakaladi--1085572777.html
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mit, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye krizi
mit, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye krizi
MİT, Azez’deki protesto gösterilerinde Türk bayrağını indirerek yırtan bir kişiyi daha yakaladı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan bir kişi daha yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını indirerek yırtan grup içerisinde yer alan bir kişi daha yakalandı.
Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından gözaltına alınan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade, "Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim" dedi.