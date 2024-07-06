https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/mit-azezdeki-protesto-gosterilerinde-turk-bayragini-indirerek-yirtan-bir-kisiyi-daha-yakaladi-1085609804.html

MİT, Azez’deki protesto gösterilerinde Türk bayrağını indirerek yırtan bir kişiyi daha yakaladı

MİT, Azez’deki protesto gösterilerinde Türk bayrağını indirerek yırtan bir kişiyi daha yakaladı

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan... 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T23:11+0300

2024-07-06T23:11+0300

2024-07-06T23:11+0300

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını indirerek yırtan grup içerisinde yer alan bir kişi daha yakalandı.Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından gözaltına alınan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade, "Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/mit-suriyenin-el-bab-kentinde-turk-bayragini-yakan-kisiyi-yakaladi--1085572777.html

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mit, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye krizi