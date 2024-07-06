Mevsimlik işçi olarak girdiği belediyeye ‘başkan’ oldu: İlçesini dünyaya tanıtmak istiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
07:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
08:06
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: İngiltere'de Muhafazakarların düşüşü çok ciddi, İşçi Partisi’nin büyümesi çok önemli
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İlayda Çevik, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:04
85 dk
HABER MASASI
Kentsel dönüşüm sonrası evini beğenmeyenlere mahkemeden emsal karar.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan Türkiye-Rusya ilişkileri yorumu
15:09
4 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünya aylarca o koyunu konuştu
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
17:43
4 dk
SESLİ HABER
Google Türkiye Direktörü Keteloğlu, ‘Yapay zeka bizi işsiz mi bırakacak?’ sorusunu yanıtladı
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Uzmanından ‘güneş’ uyarısı
18:16
3 dk
SESLİ HABER
Dinozorlarla aynı dönemde yaşayan balık Ordu’da görüntülendi
18:26
3 dk
SESLİ HABER
Rasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya attığı tehdit ve hakaret mesajları ortaya çıktı
18:41
5 dk
SESLİ HABER
Biden yine gaf yaptı, yine gündem oldu
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Havuzda aşırı klora dikkat: Zehirlenmeye sebep oldu
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ünal: Erdoğan'ın Esad açıklaması oldukça cesur ve somut bir girişim
19:52
4 dk
SESLİ HABER
Putin’den Türk-Rus ilişkilerine dair mesaj
20:10
5 dk
SESLİ HABER
İki lüks markaya kayyum atandı
20:52
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ATACMS füzesinin güdüm sistemini ele geçirdi
07:04
2 dk
SESLİ HABER
Morales’ten darbe girişimi iddiası: Kurmaca
07:17
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
8 dk
SESLİ HABER
NASA'dan açıklama: Astronotlar uzayda mahsur mu kaldı?
07:50
2 dk
SESLİ HABER
Yıldız oyuncu ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinde oynayacak
08:04
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ünal: Erdoğan'ın Esad açıklaması oldukça cesur ve somut bir girişim
08:15
4 dk
SESLİ HABER
Yargıtay’dan zina yapan eşe emsal niteliğinde karar
08:30
5 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
08:46
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
09:03
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin yüzde 90'ı yerinden edildi
10:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’dan seçim tahmini
11:11
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'nin eşi 4.5 milyon avroluk Bugatti aldı
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Rasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya attığı tehdit ve hakaret mesajları ortaya çıktı
11:34
5 dk
SESLİ HABER
Biden yine gaf yaptı, yine gündem oldu
11:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin’den Türk-Rus ilişkilerine dair mesaj
12:10
5 dk
SESLİ HABER
İspanyol basınında Arda Güler'in 'sahte 9' pozisyonu tartışılıyor
12:22
2 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
12:48
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Google Türkiye Direktörü Keteloğlu, ‘Yapay zeka bizi işsiz mi bırakacak?’ sorusunu yanıtladı
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Bazı mesleklerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
16:23
3 dk
SESLİ HABER
Özel okul masraflarında ciddi artış
16:39
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanından ‘güneş’ uyarısı
16:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon Avrupa ülkelerinde alarm seviyesini yükseltti
17:09
3 dk
SESLİ HABER
'ABD, Suriye'yi yağmalamak için orada'
17:25
2 dk
SESLİ HABER
Dinozorlarla aynı dönemde yaşayan balık Ordu’da görüntülendi
17:38
3 dk
SESLİ HABER
Ünlü spor spikeri, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Gece avlanan dev etçil çekirge görüntülendi
18:08
1 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
18:16
4 dk
SESLİ HABER
Başkanlık seçimi öncesi Trump’tan ‘Biden’ iddiası
18:44
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketinden 'Türk lirası' mesajı
18:54
2 dk
SESLİ HABER
2023-2024 yıllarında Erdoğan ile Putin kaç kez, hangi sebeplerle görüştü?
20:03
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna için paralı askerlik yapan Siman yargılanıyor
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan Biden için yeni bahane: Jet Lag
20:29
2 dk
SESLİ HABER
İki lüks markaya kayyum atandı
20:52
1 dk
SESLİ HABER
Devlet başkanı duyurdu: ABD ile diyalog süreci yeniden başlıyor
21:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan Türkiye-Rusya ilişkileri yorumu
21:30
4 dk
SESLİ HABER
Dünya Ticaret Örgütü açıkladı: Türkiye’nin dünya ticaretindeki payı ne?
21:51
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan yeni 'İstanbul' açıklaması: Kriz çözüme çok yakındı
22:05
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/mevsimlik-isci-olarak-girdigi-belediyeye-baskan-oldu-ilcesini-dunyaya-tanitmak-istiyor-1085591800.html
Mevsimlik işçi olarak girdiği belediyeye ‘başkan’ oldu: İlçesini dünyaya tanıtmak istiyor
Mevsimlik işçi olarak girdiği belediyeye ‘başkan’ oldu: İlçesini dünyaya tanıtmak istiyor
Sputnik Türkiye
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde mevsimlik işçi olarak başladığı belediyeye başkan olan Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçeyi eko turizmde gözde olması... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T11:22+0300
2024-07-06T11:22+0300
türkiye
adana
saimbeyli
mevsimlik işçi
belediye başkanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/06/1085591643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f1350388c4279f6c83742bbc56f643a.jpg
Adana'nın kuzeyinde yer alan Saimbeyli ilçesi, ormanları, obruk şelalesi, tarihi yapıları ve endemik görülen Saimbeyli kelebeği ile Belediye Başkanı Mahmut Dal’ın çalışmalarıyla bölgenin eko turizmde cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde mevsimlik işçi olarak girdiği belediyede ilçede binlerce kişinin sevgisini kazanarak bağımsız olarak belediye başkanı seçilen Mahmut Dal şimdi ilçenin doğası, tarihi ve endemik çeşitliliği ile bölgenin gözdesi olması için yatırım çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Mahmut Dal, bu yıl ilk kez Türkiye'de 400 çeşit kelebekten 198 çeşidinin bulunduğunu Saimbeyli’de 8- 12 Haziran Saimbeyli Mavisi Kelebeği Gözlem ve Fotoğraf Etkinliği düzenleyeceklerini söyledi.'Belediyeye mevsimlik işçi olarak girdim'Saimbeyli’nin Adana'nın akciğerleri olan muhteşem bir doğası olduğuna dikkat çeken ve herkesi ilçeye davet eden Başkan Dal, “Doğma büyüme Saimbeyliliyim. Özel sektörde çalıştım ardından 2004 yılında belediyeye mevsimlik işçi olarak girdim. Yıllar geçti kadromu aldım. Fen İşleri ve İmar Müdürlüğü yaptım ve bu seçimde halkımızın teveccühü ile belediye başkanı seçildim. İlçemiz el değmemiş doğası ve tarihi ile el değmemiş bakir bir memleket. İlçemiz doğa yönünden çok zengin. Bugüne kadar ihmal edilmiş ama benim dönemimde hak ettiği ilgi ve yatırımı alması için mücadele ediyoruz. Eko turizm, yayla turizmi, tarih ve doğa alanında ilçenin turizme kazandırılması tarım alanında üretimin artması için projelerimizi hazırladık. Devletimizin kaynaklarından ziyade Avrupa Birliği ve Dünya Bankası fonlarını kullanarak bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Biliyorum ki devletimizin desteği ile ilçemiz çok daha güzel hak ettiği noktaya geleceğine inanıyoruz ”dedi.'Adana'nın doğal klimalı ilçesi'Saimbeyli tarihi ve doğasının mutlaka görülmesi gerektiğini ve ilçedeki turizm potansiyeline dikkat çeken Başkan Mahmut Dal, “Saimbeyli ilçemiz tarihe başkentlik yapmış denebilecek kadar zengin tarihi olan bir ilçe. İlçemizin kirazı, kalitesi, lezzeti ile bir marka, Endemik iklim kuşağında yaşayan Mavi Kelebeğimiz var. Valimiz ve Kaymakamlığımız ile bu yıl ilk kez bunu fotoğraf haftası etkinlikleri tanıtıyoruz. Ayrıca ilçemizdeki Obruk Şelalemiz, tabiat parkımız ile Adana'nın doğal kliması olan ilçemiz diyoruz. Adana'dan, Mersin'den Türkiye'nin dört bir yanından insanların gelip dinlenerek tatil yapabilecekleri şirin ilçemize herkesi davet ediyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/organik-tarima-adanmis-bir-hayat-ata-tohumlari-memleket-meselesi-1085590647.html
türkiye
adana
saimbeyli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/06/1085591643_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc6bee3415ed453553e22edde44037ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adana, saimbeyli , mevsimlik işçi, belediye başkanı
adana, saimbeyli , mevsimlik işçi, belediye başkanı

Mevsimlik işçi olarak girdiği belediyeye ‘başkan’ oldu: İlçesini dünyaya tanıtmak istiyor

11:22 06.07.2024
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - FARUK YİĞENOĞLU-AW241241Adana'nın Saimbeyli ilçesinde mevsimlik işçi olarak başladığı belediyeye başkan olan Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçeyi eko turizmde gözde olması için çalışmalara başladı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde mevsimlik işçi olarak başladığı belediyeye başkan olan Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçeyi eko turizmde gözde olması için çalışmalara başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2024
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - FARUK YİĞENOĞLU-AW241241
Abone ol
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde mevsimlik işçi olarak başladığı belediyeye başkan olan Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçeyi eko turizmde gözde olması için çalışmalara başladı.
Adana'nın kuzeyinde yer alan Saimbeyli ilçesi, ormanları, obruk şelalesi, tarihi yapıları ve endemik görülen Saimbeyli kelebeği ile Belediye Başkanı Mahmut Dal’ın çalışmalarıyla bölgenin eko turizmde cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor.
31 Mart yerel seçimlerinde mevsimlik işçi olarak girdiği belediyede ilçede binlerce kişinin sevgisini kazanarak bağımsız olarak belediye başkanı seçilen Mahmut Dal şimdi ilçenin doğası, tarihi ve endemik çeşitliliği ile bölgenin gözdesi olması için yatırım çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Mahmut Dal, bu yıl ilk kez Türkiye'de 400 çeşit kelebekten 198 çeşidinin bulunduğunu Saimbeyli’de 8- 12 Haziran Saimbeyli Mavisi Kelebeği Gözlem ve Fotoğraf Etkinliği düzenleyeceklerini söyledi.

'Belediyeye mevsimlik işçi olarak girdim'

Saimbeyli’nin Adana'nın akciğerleri olan muhteşem bir doğası olduğuna dikkat çeken ve herkesi ilçeye davet eden Başkan Dal, “Doğma büyüme Saimbeyliliyim. Özel sektörde çalıştım ardından 2004 yılında belediyeye mevsimlik işçi olarak girdim. Yıllar geçti kadromu aldım. Fen İşleri ve İmar Müdürlüğü yaptım ve bu seçimde halkımızın teveccühü ile belediye başkanı seçildim. İlçemiz el değmemiş doğası ve tarihi ile el değmemiş bakir bir memleket. İlçemiz doğa yönünden çok zengin. Bugüne kadar ihmal edilmiş ama benim dönemimde hak ettiği ilgi ve yatırımı alması için mücadele ediyoruz. Eko turizm, yayla turizmi, tarih ve doğa alanında ilçenin turizme kazandırılması tarım alanında üretimin artması için projelerimizi hazırladık. Devletimizin kaynaklarından ziyade Avrupa Birliği ve Dünya Bankası fonlarını kullanarak bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Biliyorum ki devletimizin desteği ile ilçemiz çok daha güzel hak ettiği noktaya geleceğine inanıyoruz ”dedi.

'Adana'nın doğal klimalı ilçesi'

Saimbeyli tarihi ve doğasının mutlaka görülmesi gerektiğini ve ilçedeki turizm potansiyeline dikkat çeken Başkan Mahmut Dal, “Saimbeyli ilçemiz tarihe başkentlik yapmış denebilecek kadar zengin tarihi olan bir ilçe. İlçemizin kirazı, kalitesi, lezzeti ile bir marka, Endemik iklim kuşağında yaşayan Mavi Kelebeğimiz var. Valimiz ve Kaymakamlığımız ile bu yıl ilk kez bunu fotoğraf haftası etkinlikleri tanıtıyoruz. Ayrıca ilçemizdeki Obruk Şelalemiz, tabiat parkımız ile Adana'nın doğal kliması olan ilçemiz diyoruz. Adana'dan, Mersin'den Türkiye'nin dört bir yanından insanların gelip dinlenerek tatil yapabilecekleri şirin ilçemize herkesi davet ediyoruz” dedi.
Bayburt'ta ata tohumlarıyla sebze, meyve yetiştiren 74 yaşındaki çiftçi İsmail Öksüz, ömrünü organik tarıma adadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2024
YAŞAM
Organik tarıma adanmış bir hayat: 'Ata tohumları memleket meselesi'
10:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала