https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/marti-ceosu-oktem-paylasimli-yolculugun-karsisinda-kimse-duramaz-demistik-1085589081.html
Martı CEO'su Öktem: 'Paylaşımlı yolculuğun karşısında kimse duramaz demiştik'
Martı CEO'su Öktem: 'Paylaşımlı yolculuğun karşısında kimse duramaz demiştik'
Sputnik Türkiye
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, UKOME'de gerçekleşen seçim sonrası Eyüp Aksu'nun görevinin sona ermesini sosyal medya hesabından mesaj paylaşarak yorumladı... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T10:00+0300
2024-07-06T10:00+0300
2024-07-06T10:00+0300
türkiye
martı
oğuz alper öktem
ukome
taksi
sarı taksi
eyüp aksu
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4 Temmuz'da TŞOF'un Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'u gerçekleşti. UKOME'ye üye atayan TŞOF'un yönetiminin değişmesi ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu'nun UKOME'deki görevi düşmesi sonrası Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, Eyüp Aksu'ya hitap etti. Sosyal medya hesabından paylaşım bulunan Öktem şu ifadeleri kullandı: ''Eyüp Aksu’nun UKOME’deki görevine son verildi. Paylaşımlı yolculuğun karşısında kimse duramaz demiştik.''
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martı, oğuz alper öktem, ukome, taksi, sarı taksi, eyüp aksu
martı, oğuz alper öktem, ukome, taksi, sarı taksi, eyüp aksu
Martı CEO'su Öktem: 'Paylaşımlı yolculuğun karşısında kimse duramaz demiştik'
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, UKOME'de gerçekleşen seçim sonrası Eyüp Aksu'nun görevinin sona ermesini sosyal medya hesabından mesaj paylaşarak yorumladı. ''Öktem, Eyüp Aksu’nun UKOME’deki görevine son verildi. Paylaşımlı yolculuğun karşısında kimse duramaz demiştik.'' dedi.
4 Temmuz'da TŞOF'un Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'u gerçekleşti.
UKOME'ye üye atayan TŞOF'un yönetiminin değişmesi ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu'nun UKOME'deki görevi düşmesi sonrası Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, Eyüp Aksu'ya hitap etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım bulunan Öktem şu ifadeleri kullandı:
''Eyüp Aksu’nun UKOME’deki görevine son verildi. Paylaşımlı yolculuğun karşısında kimse duramaz demiştik.''