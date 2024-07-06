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Haliç Köprüsü'nün Kadıköy istikameti yeniden kullanıma açıldı
Haliç Köprüsü'nün Kadıköy istikameti yeniden kullanıma açıldı
Sputnik Türkiye
Asfalt yenileme çalışması tamamlanan İstanbul'un Haliç Köprüsü'nde Kadıköy istikameti saat 01.00 itibarıyla yeniden açıldı. 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T13:09+0300
2024-07-06T13:09+0300
2024-07-06T13:09+0300
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haliç metro köprüsü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), 3 Temmuz Çarşamba günü başlatılan Haliç Köprüsü'nün metrobüs yolundaki asfalt yenileme çalışması sona erdi.İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yaptı.Bu kapsamda 3 Temmuz Çarşamba günü, saat 23.00'te başlayan çalışmayla eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfalt değiştirildi.Çalışma süresince trafiğe kapatılan D-100 kara yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti de saat 01.00 itibarıyla yeniden açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/5-gun-surecek-halic-koprusu-kadikoy-yonu-trafige-kapatilacak-1085410102.html
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haliç köprüsü çalışma, haliç köprüsü açıldı mı, haliç köprüsü kapalı mı
haliç köprüsü çalışma, haliç köprüsü açıldı mı, haliç köprüsü kapalı mı
Haliç Köprüsü'nün Kadıköy istikameti yeniden kullanıma açıldı
Asfalt yenileme çalışması tamamlanan İstanbul'un Haliç Köprüsü'nde Kadıköy istikameti saat 01.00 itibarıyla yeniden açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), 3 Temmuz Çarşamba günü başlatılan Haliç Köprüsü'nün metrobüs yolundaki asfalt yenileme çalışması sona erdi.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yaptı.
Bu kapsamda 3 Temmuz Çarşamba günü, saat 23.00'te başlayan çalışmayla eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfalt değiştirildi.
Çalışma süresince trafiğe kapatılan D-100 kara yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti de saat 01.00 itibarıyla yeniden açıldı.