https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/alkollu-taksi-soforu-sabiha-gokcen-havalimaninda-onune-gelen-her-seye-carpti-1085592138.html
Alkollü taksi şoförü, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önüne gelen her şeye çarptı
Alkollü taksi şoförü, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önüne gelen her şeye çarptı
Sputnik Türkiye
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, iddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen taksi şoförü, aracıyla ortalığı birbirine kattı. Araçlara ve kaldırımdaki direklere... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T11:31+0300
2024-07-06T11:31+0300
2024-07-06T11:31+0300
yaşam
taksi
sarı taksi
sabiha gökçen
alkollü sürücü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/06/1085592236_0:341:563:657_1920x0_80_0_0_11c0eda44f3e279ab3df8413955ad4e7.jpg
Dün saat 05.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, havalimanına ait araç geçişinin bulunduğu noktaya alkollü gelen taksi şoförü, aracını rastgele sürmeye başladı.Yol üzerindeki araçlara ardından da kaldırımı çarpan taksi şoförü bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.O esnada orada bulunan yayalar, kaçışmaya başladı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/organik-tarima-adanmis-bir-hayat-ata-tohumlari-memleket-meselesi-1085590647.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/06/1085592236_0:288:563:710_1920x0_80_0_0_4d36e11ea61d389e53d694ab71b6967d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
taksi, sarı taksi, sabiha gökçen, alkollü sürücü
taksi, sarı taksi, sabiha gökçen, alkollü sürücü
Alkollü taksi şoförü, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önüne gelen her şeye çarptı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, iddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen taksi şoförü, aracıyla ortalığı birbirine kattı. Araçlara ve kaldırımdaki direklere çarpan taksi şoförü ortalığı savaş alanına çevirdikten sonra olay yerinden uzaklaştı.
Dün saat 05.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, havalimanına ait araç geçişinin bulunduğu noktaya alkollü gelen taksi şoförü, aracını rastgele sürmeye başladı.
Yol üzerindeki araçlara ardından da kaldırımı çarpan taksi şoförü bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.
O esnada orada bulunan yayalar, kaçışmaya başladı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.