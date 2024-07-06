https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/alkollu-taksi-soforu-sabiha-gokcen-havalimaninda-onune-gelen-her-seye-carpti-1085592138.html

Alkollü taksi şoförü, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önüne gelen her şeye çarptı

Alkollü taksi şoförü, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önüne gelen her şeye çarptı

Sputnik Türkiye

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, iddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen taksi şoförü, aracıyla ortalığı birbirine kattı. Araçlara ve kaldırımdaki direklere... 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T11:31+0300

2024-07-06T11:31+0300

2024-07-06T11:31+0300

yaşam

taksi

sarı taksi

sabiha gökçen

alkollü sürücü

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Dün saat 05.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, havalimanına ait araç geçişinin bulunduğu noktaya alkollü gelen taksi şoförü, aracını rastgele sürmeye başladı.Yol üzerindeki araçlara ardından da kaldırımı çarpan taksi şoförü bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.O esnada orada bulunan yayalar, kaçışmaya başladı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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taksi, sarı taksi, sabiha gökçen, alkollü sürücü