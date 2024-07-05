U20 Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Alperen Berber zaferini bozkurt işaretiyle kutladı

Büyükşehir Belediyesi sporcusu Alperen Berber, Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı.



Grekoromen stil 82 kilogram kategorisinde mücadele eden sporcu Avrupa Şampiyonu oldu.



Sırbistan'da 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Samsunlu Milli güreşçi Alperen Berber, başarılarına bir yenisini daha ekledi.



Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcusu Alperen Berber, grekoromen stil 82 kg kategorisinde rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.



Alperen Berber, önceki katıldığı şampiyonalarda olduğu gibi gösterdiği üstün performansla U20 Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı.



