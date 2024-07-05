https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rusya-interpolun-aradigi-zanliyi-turkiyeye-iade-etti-1085572910.html
Rusya, Interpol'ün aradığı zanlıyı Türkiye'ye iade etti
Rusya, Interpol'ün aradığı zanlıyı Türkiye'ye iade etti
Sputnik Türkiye
Türkiye tarafından hakkında arama kararı çıkarılan bir zanlı Rusya'da yakalanarak Türk makamlarına teslim edildi. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T17:50+0300
2024-07-05T17:50+0300
2024-07-05T17:50+0300
dünya
rusya
türkiye
interpol
interpol
uluslararası polis teşkilatı (interpol)
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Rusya, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından aranan Türk vatandaşı Levent Aslan Paksoy'un Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, dolandırıcılık suçuna karıştığı gerekçesiyle Interpol aracılığıyla uluslararası alanda aranan Levent Aslan Aksoy'un Türk makamlarına iade edildiğini belirtti.Volk, Paksoy'un suç ortağıyla birlikte 500 bin euro tutarında dolandırıcılık suçuna karıştığı bilgisine sahip olduklarını kaydetti.
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rusya, türkiye, interpol, interpol, uluslararası polis teşkilatı (interpol)
rusya, türkiye, interpol, interpol, uluslararası polis teşkilatı (interpol)
Rusya, Interpol'ün aradığı zanlıyı Türkiye'ye iade etti
Türkiye tarafından hakkında arama kararı çıkarılan bir zanlı Rusya'da yakalanarak Türk makamlarına teslim edildi.
Rusya, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından aranan Türk vatandaşı Levent Aslan Paksoy'un Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, dolandırıcılık suçuna karıştığı gerekçesiyle Interpol aracılığıyla uluslararası alanda aranan Levent Aslan Aksoy'un Türk makamlarına iade edildiğini belirtti.
Volk, Paksoy'un suç ortağıyla birlikte 500 bin euro tutarında dolandırıcılık suçuna karıştığı bilgisine sahip olduklarını kaydetti.