https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/resmi-gazetede-yayimlandi-cin-menseli-otomobil-ithalatinda-gumruk-vergisi-duzenlemesi-yapildi-1085550464.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çin menşeli otomobil ithalatında gümrük vergisi düzenlemesi yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çin menşeli otomobil ithalatında gümrük vergisi düzenlemesi yapıldı

Sputnik Türkiye

Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T09:47+0300

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Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak.İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Cumhurbaşkanı kararıyla Haziran ayında, 'Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti.Düzenlemeye eklenen yeni maddeyle yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak. Buna göre, Türkiye'de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/ab-cin-menseli-elektrikli-otomobillere-ek-vergi-getirmeye-hazirlaniyor-1084722905.html

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