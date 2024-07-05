https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/olayli-derbiye-iliskin-fenerbahce-baskani-ali-kocun-savcilik-ifadesi-ortaya-cikti-1085577502.html

Olaylı derbiye ilişkin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı

Olaylı derbiye ilişkin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs'ta oynanan derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ‘şüpheli' sıfatıyla ifade... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T20:10+0300

2024-07-05T20:10+0300

2024-07-05T20:10+0300

spor

koç

ali koç

fenerbahçe

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

galatasaray

galatasaray sk

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs Pazar günü Rams Park'ta oynanan derbi maç sonrasında yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, ‘şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Başkan Koç, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek yaklaşık 1 buçuk saat süren ifadenin ardından adliyeden ayrıldı.‘'Saha içerisine girdiğimiz sırada müsabaka ve seyir alanı tamamen boşaltılmıştı, kimse yoktu''Ali Koç, savcılıkta verdiği ifadesinde, ‘'Maç sonrasında kulüp başkanı olmam nedeniyle ve bu yetkiyle sahaya girme hakkım da bulunduğundan maç sonu sahaya girdim. Hakkım olan bir konu ile ilgili neden şikayet yapıldığını anlamış değilim. Eylemlerimde herhangi bir suç unsuru içeren davranış bulunmamaktadır. Zaten saha içerisine girdiğimiz sırada müsabaka ve seyir alanı tamamen boşaltılmıştı, kimse yoktu. Müşteki Eray Yazgan'a 'buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin' şeklindeki sözlerimin tehdit olduğu iddia edilmiş ancak bu sırada ben ortam daha fazla gerginleşmesin diye bu kişinin uzaklaşması gerektiğini söyleyerek sadece uyarıda bulundum. Bu nedenle söylemlerimde tehdit unsuru bulunmamaktadır. Bununla birlikte Selahattin Baki'nin küfür ettiğini duymadım. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum'' dediği öğrenildi.

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