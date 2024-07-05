https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/nesli-tukenmekte-olan-caretta-carettalar-icin-rekor-seviyede-yuva-kuruldu-1085568622.html

Nesli tükenmekte olan caretta carettalar için rekor seviyede yuva kuruldu

Nesli tükenmekte olan caretta carettalar için rekor seviyede yuva kuruldu

Sputnik Türkiye

Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların en önemli yuvalama alanlarından Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi Çıralı sahilinde ilk caretta caretta... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T16:21+0300

2024-07-05T16:21+0300

2024-07-05T16:21+0300

türkiye

caretta caretta

antalya

plaj

kaplumbağa

deniz kaplumbağası

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Dünyanın en iyi sahilleri arasında yer alan ve caretta carettaların yuvalama alanı olan Çıralı'da caretta carettaların plajdan denize kadar süren zorlu yolculuğu başladı.Turistlerin meraklı bakışlarıyla açılan yuvada çok sayıda yavru çıkışının olduğu ve yumurtaların boş olduğu tespit edildi. 9 yavrunun zamanında yuvadan çıkamaması nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edilirken 4 yavru da canlı çıkarıldı. Yavruların sağlık durumu kontrol edildiği sırada başka bir yuvadan çıkan 1 yavru caretta caretta da yolunu kaybederek diğer yavruların yanına geldi.Türkiye'deki 22 yuvalama alanından biri olan ve her yıl Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alan Çıralı Plajı'nda bu yıl ardı ardına çıkan deniz kaplumbağalarıyla 146 yuva oluştu. Bunun yanı sıra kaplumbağaların yumurta bıraktığı değerlendirilen 6 yuva ise yakından izleniyor. Bu yuvaların da birkaç gün içinde açılarak yavru çıkışı olup olmadığı kontrol edilecek.Yuva açım etkinliğinde açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “İlk yuvamızı açtık. Yuva açılmadan önce yuvadan çıkıp denizle buluşan caretta carettalar da var. Bu yıl Çıralı'da 146 yuvamız var. 6 yuvanın daha olduğunu tahmin ediyoruz. Devamı olursa rekora gideceğiz. Daha önce bu sayı 151'di. Çıralı artık caretta carettalarla özdeşleştiği ve koruyucu meleği olan bir yer oldu. Buradaki heyecan çok güzel. Yerli ve yabancı misafirler de burada. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230811/caretta-caretta-yuvasinin-ustunde-mangal-yaptilar-baska-bir-yer-mi-bulamadiniz-1074557666.html

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caretta caretta, antalya, plaj, kaplumbağa, deniz kaplumbağası