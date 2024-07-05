https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/iranda-oy-verme-islemi-uc-kez-uzatildi--1085581313.html
İran'da oy verme işlemi üç kez uzatıldı
İran'da oy verme işlemi üç kez uzatıldı
Sputnik Türkiye
İran’da 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi yerel saatle 00.00’a kadar uzatıldı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T22:35+0300
2024-07-05T22:35+0300
2024-07-05T22:36+0300
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İran'da halk bugün 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başlayan 61 milyon 452 bin 321 seçmen için ülke genelinde 59 binden fazla seçim merkezinde sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve ilk olarak 18.00’de sona ereceği açıklanan, önce 20.00’ye ardından da 22.00’ye kadar uzatılan oy verme işlemleri bir kez daha uzatıldı.İran Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Muhsin İslami yaptığı açıklamada, “Ülke genelindeki il ve ilçelerdeki seçim merkezlerinin oy verme süresinin uzatılması talebi ve İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi saat 00.00’a uzatılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımızın en yakın sandığa giderek oylarını kullanmaları rica olunur” ifadelerini kullandı.Seçimlerin ikinci turunda Muhafazakar cepheden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ile Reformist Cepheden ise Türk kökenli Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan yarışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/erdogan-sayin-putin-ile-besar-esede-bir-davetimiz-olabilir-1085556656.html
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iran, iran cumhurbaşkanı hasan ruhani, iran devrim muhafızları, seçim, erken seçim, seçim yasası
iran, iran cumhurbaşkanı hasan ruhani, iran devrim muhafızları, seçim, erken seçim, seçim yasası
İran'da oy verme işlemi üç kez uzatıldı
22:35 05.07.2024 (güncellendi: 22:36 05.07.2024)
İran’da 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi yerel saatle 00.00’a kadar uzatıldı.
İran'da halk bugün 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başlayan 61 milyon 452 bin 321 seçmen için ülke genelinde 59 binden fazla seçim merkezinde sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve ilk olarak 18.00’de sona ereceği açıklanan, önce 20.00’ye ardından da 22.00’ye kadar uzatılan oy verme işlemleri bir kez daha uzatıldı.
İran Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Muhsin İslami yaptığı açıklamada, “Ülke genelindeki il ve ilçelerdeki seçim merkezlerinin oy verme süresinin uzatılması talebi ve İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi saat 00.00’a uzatılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımızın en yakın sandığa giderek oylarını kullanmaları rica olunur” ifadelerini kullandı.
Seçimlerin ikinci turunda Muhafazakar cepheden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ile Reformist Cepheden ise Türk kökenli Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan yarışıyor.