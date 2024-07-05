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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/gelinlik-deneme-ucreti-uygulamasi-basliyor-musteri-kaybina-neden-olur-mu-1085556276.html
Gelinlik deneme ücreti uygulaması başlıyor: Müşteri kaybına neden olur mu?
Gelinlik deneme ücreti uygulaması başlıyor: Müşteri kaybına neden olur mu?
Sputnik Türkiye
Ankara'da gelinlik deneyip satın almayanlardan ücret alınacağını kararının ardından büyükşehirlerde uygulama başladı. Henüz ücret tarifesi belli olmazken... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T11:33+0300
2024-07-05T11:33+0300
ekonomi
gelinlik
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gelinlik
gelin
gelin
deneme
ücret
esnaf
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
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Ankara'da gelinlik deneyip satın almayanlardan ücret alınacağının duyurulması üzerine Zonguldak'taki esnaf Şule Darakcı, uygulamanın doğru olsa bile müşteri kaybına neden olacağı endişesini taşıdığını ifade etti. Alınacak ücret henüz tarifeyle belirlenmezken Darakcı, böyle bir uygulamayı hayata geçirmeyeceklerini ifade edip "Hepsi çok narin kumaş, taş ve dantellerden yapıldığı için denerken deforme oluyor. Uygulama doğru olsa da hayata geçirmenin müşteri kaybına neden olacağını düşünüyoruz" dedi.Haziran ayıyla birlikte düğün ve nikah sezonu da açıldı. Bu sezonla birlikte gelinlik provası yapanların sayısı da artmaya başladı. Ancak gelinlik denemeleri yapmak isteyenlerin sayısı artınca Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası gelinlik denemelerinden ücret alınacağı duyuruldu. Ücret belirlenmediAncak ücret tarifesi henüz belirlenmedi.Uygulamaya göre deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması halinde söz konusu ücret gelinliğin fiyatından düşülecek. Uygulama çoğu esnaf tarafından doğru bulunurken, bazıları ise müşteri kaybına neden olacağı endişesine yaşıyor. Ancak, Zonguldak'ta gelinlik satan esnaf Şule Darakcı, gelinlik provalarından ücret almayacaklarını açıkladı.Darakçcı, "Gelinlik başına ücret uygulaması büyükşehirlerde başladı. Ama biz Zonguldak'ta böyle bir uygulamaya geçmeyi düşünmüyoruz. Çok mantıklı bir uygulama aslında. Çünkü gelinlik maliyetleri çok yüksek. Hepsi çok narin kumaş, taş ve dantellerden yapıldığı için deforme oluyor. Gerçekten uygulama doğru ama biz hayata geçirmiyoruz. Çünkü müşteri kaybına neden olacağını düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/vergi-dairesi-baskanliklarinda-yeni-donem-1-eylulde-yururluge-girecek-1085470190.html
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gelinlik, gelinlik, gelinlik, gelin, gelin, deneme, ücret, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
gelinlik, gelinlik, gelinlik, gelin, gelin, deneme, ücret, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

Gelinlik deneme ücreti uygulaması başlıyor: Müşteri kaybına neden olur mu?

11:33 05.07.2024
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW240545Gelinlik
Gelinlik - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW240545
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Ankara'da gelinlik deneyip satın almayanlardan ücret alınacağını kararının ardından büyükşehirlerde uygulama başladı. Henüz ücret tarifesi belli olmazken esnaf, uygulamanın müşteri kaybına neden olabileceği ifade ediyor.
Ankara'da gelinlik deneyip satın almayanlardan ücret alınacağının duyurulması üzerine Zonguldak'taki esnaf Şule Darakcı, uygulamanın doğru olsa bile müşteri kaybına neden olacağı endişesini taşıdığını ifade etti. Alınacak ücret henüz tarifeyle belirlenmezken Darakcı, böyle bir uygulamayı hayata geçirmeyeceklerini ifade edip "Hepsi çok narin kumaş, taş ve dantellerden yapıldığı için denerken deforme oluyor. Uygulama doğru olsa da hayata geçirmenin müşteri kaybına neden olacağını düşünüyoruz" dedi.
Haziran ayıyla birlikte düğün ve nikah sezonu da açıldı. Bu sezonla birlikte gelinlik provası yapanların sayısı da artmaya başladı. Ancak gelinlik denemeleri yapmak isteyenlerin sayısı artınca Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası gelinlik denemelerinden ücret alınacağı duyuruldu.

Ücret belirlenmedi

Ancak ücret tarifesi henüz belirlenmedi.
Uygulamaya göre deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması halinde söz konusu ücret gelinliğin fiyatından düşülecek. Uygulama çoğu esnaf tarafından doğru bulunurken, bazıları ise müşteri kaybına neden olacağı endişesine yaşıyor. Ancak, Zonguldak'ta gelinlik satan esnaf Şule Darakcı, gelinlik provalarından ücret almayacaklarını açıkladı.
Darakçcı, "Gelinlik başına ücret uygulaması büyükşehirlerde başladı. Ama biz Zonguldak'ta böyle bir uygulamaya geçmeyi düşünmüyoruz. Çok mantıklı bir uygulama aslında. Çünkü gelinlik maliyetleri çok yüksek. Hepsi çok narin kumaş, taş ve dantellerden yapıldığı için deforme oluyor. Gerçekten uygulama doğru ama biz hayata geçirmiyoruz. Çünkü müşteri kaybına neden olacağını düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
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