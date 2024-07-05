https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/disisleri-bakani-fidan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-gorustu-1085570766.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T17:21+0300
2024-07-05T17:21+0300
2024-07-05T17:21+0300
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hakan fidan
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ilham aliyev
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a geldi. Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Şuşa kentinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.Fidan ve Aliyev görüşmede bölgesel, ekonomik ve iki ülke arasındaki işbirliği konularını ele aldı.Fidan, yarınki zirve öncesinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/prof-dr-unal-turkiye-ile-suriye-arasindaki-bir-uzlasma-girisiminde-rusya-kilit-rol-oynayacaktir-1085566904.html
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hakan fidan, azerbaycan, ilham aliyev, dışişleri bakanlığı
hakan fidan, azerbaycan, ilham aliyev, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a geldi. Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Şuşa kentinde Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Fidan ve Aliyev görüşmede bölgesel, ekonomik ve iki ülke arasındaki işbirliği konularını ele aldı.
Fidan, yarınki zirve öncesinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak.