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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'gurbetçilerden vatana destek vergisi' iddialarına yanıt
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'gurbetçilerden vatana destek vergisi' iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), gurbetçilerden yıllık 2000 euro 'vatana destek vergisi' alınacağı iddiasının... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
dezenformasyonla mücadele merkezi
gurbetçi
vergi
yalanlama
mehmet şimşek
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DMM'nin sosyal medya hesabından, "Gurbetçiler yıllık 2000 euro vatana destek vergisi verecek" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu iddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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dezenformasyonla mücadele merkezi, gurbetçi, vergi, yalanlama, mehmet şimşek
dezenformasyonla mücadele merkezi, gurbetçi, vergi, yalanlama, mehmet şimşek

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'gurbetçilerden vatana destek vergisi' iddialarına yanıt

11:42 05.07.2024
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), gurbetçilerden yıllık 2000 euro 'vatana destek vergisi' alınacağı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
DMM'nin sosyal medya hesabından, "Gurbetçiler yıllık 2000 euro vatana destek vergisi verecek" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu iddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir. Bahse konu yeni vergi paketine ilişkin piyasadaki paydaşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulan öneri ve beklentiler değerlendirilmekte olup, Bakanlık tarafından son haline getirildikten sonra TBMM'ye sunulması planlanmaktadır.

Vergide adaletin daha da pekiştirilmesi ve etkinliğin artırılması amacıyla hazırlanan yeni vergi paketine ilişkin ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirlenmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz.

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