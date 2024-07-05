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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/bakan-yumakli-gida-milliyetciligi-diye-bir-kavram-ortaya-cikti-1085576643.html
Bakan Yumaklı: Gıda milliyetçiliği diye bir kavram ortaya çıktı
Bakan Yumaklı: Gıda milliyetçiliği diye bir kavram ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ülkelerin artık kendi pozisyonlarını gıdalarını güvence altına almak için bir strateji üzerinden yürütmeye başladıklarını... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T19:46+0300
2024-07-05T19:53+0300
türkiye
gıda
milliyet
milliyet
milliyetçi
milliyetçi hareket partisi (mhp)
milliyetçilik
tarım ve orman bakanlığı
ibrahim yumaklı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, birtakım ziyaret ve açılış için gittiği Bilecik'te İl Genel Meclis Salonu'nda tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve yatırımcılar ile buluştu. Türkiye Yüzyılı hedeflerinin büyük olduğunu ve bu çerçevede çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yumaklı, Bakanlık olarak gıda arz güvenliğine önem verdiklerini anlatarak, iklim değişikliği gibi tarım sektörünü de etkileyecek tüm hususları gözetmek durumunda olduklarını kaydetti:'Sektör paydaşları ile omuz omuza yapmadığınız hiçbir şey başarılı olma şansı yok'Geçen yıl Tarım Kanunu'nda yaptıkları değişikliklerle devrim niteliğinde hususları ortaya koyduklarını dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu: "Gıda güvenilirliği konuda da farklı uygulamalar geliştirdik'Yumaklı, gıda güvenilirliği konusunda farklı uygulamalar geliştirdiklerini, bunlardan birinin de karekod uygulaması olduğunu belirterek, "Yani herhangi bir gıda satan, üreten bir yere gittiğinizde oradaki karekodu okutarak bu işletmenin ne zaman denetlendiği ile alakalı bütün bilgileri orada görebileceksiniz. Burada biz hiçbir zorlama yapmıyoruz. Neden zorlama yapmıyoruz? Çünkü eğer kendisine güvenen işletmeler varsa bu karekodu kullanarak o tüketicilere kendilerine anlatmalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.'Bizim ihtiyacımız olan limon miktarı ülkemizde var'Yumaklı, bir gazetecinin limon fiyatlarındaki artışla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:Üreticinin, emeğinin karşılığını almak istediğini, vatandaşın da ürünü yüksek fiyattan tüketmek istemediğini dile getiren Yumaklı, "Bizim de çözüm bulmak için yoğun gayretimiz olan yer burası ancak önümüzdeki zorluklardan bir tanesi de maalesef davranış biçimi. Bu özellikle pandemi sonrası gelişti. Bunun normale gelmesi zorunludur. Bu konuda Ticaret Bakanlığımızla el eleyiz, işbirliği içerisindeyiz" ifadesini kullandı.'Orman dışı yangınlardan ormana sıçrayan yangınlarla mücadele etmek durumunda kaldık'Yumaklı, bir gazetecinin "Bakanlığın aldığı orman yangınları tedbirlerinin, tasarruf tedbirleri kapsamında uygulanamadığına yönelik iddialar var. Bu konudaki cevabınız ne olacak?" sorusuna ise "Ne kadar anlattıysak da bunu neden yapıyorlar anlamıyorum" dedi.'Otorite kabul edilen ve nasıl yaptığımızla ilgili yardım alınan bir ülkeyiz'Orman yangınlarıyla mücadele konusunda herhangi bir eksiklerinin bulunmadığını ifade eden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:Yumaklı, Türkiye'nin, Akdeniz kuşağında ve orman yangınları riski en fazla olan ülkelerden bir tanesi olduğunu belirterek, "Ancak bu sene maalesef dış etkenlerin dışında, orman dışı yangınlardan ormana sıçrayan yangınlarla mücadele etmek durumunda kaldık. Neredeyse yarı yarıya, yani orman yangınıyla orman dışı yangınları yarı yarıya oldu" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/bakan-yumakli-izmirdeki-3-yangin-da-kontrol-altina-alindi-1085368282.html
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gıda, milliyet, milliyet, milliyetçi, milliyetçi hareket partisi (mhp), milliyetçilik, tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı
gıda, milliyet, milliyet, milliyetçi, milliyetçi hareket partisi (mhp), milliyetçilik, tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı

Bakan Yumaklı: Gıda milliyetçiliği diye bir kavram ortaya çıktı

19:46 05.07.2024 (güncellendi: 19:53 05.07.2024)
© İHA / CEM KAAN TOKA - ZAFER SUBAŞIOĞLUTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© İHA / CEM KAAN TOKA - ZAFER SUBAŞIOĞLU
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ülkelerin artık kendi pozisyonlarını gıdalarını güvence altına almak için bir strateji üzerinden yürütmeye başladıklarını belirterek, "Belki duydunuz, gıda milliyetçiliği diye bir kavram ortaya çıktı. Önce kendisini düşünen, ihtiyaçlarının tamamını bir şekilde garanti altına alacak politikalarla devam ediyor" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, birtakım ziyaret ve açılış için gittiği Bilecik'te İl Genel Meclis Salonu'nda tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve yatırımcılar ile buluştu.
Türkiye Yüzyılı hedeflerinin büyük olduğunu ve bu çerçevede çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yumaklı, Bakanlık olarak gıda arz güvenliğine önem verdiklerini anlatarak, iklim değişikliği gibi tarım sektörünü de etkileyecek tüm hususları gözetmek durumunda olduklarını kaydetti:

"Bakanlığımızın çok önem ve altını çizdiği bir husus var. O da gıda arz güvenliğidir. Ülkeler artık kendi pozisyonlarını gıdalarını güvence altına almak üzerine kurup bir strateji üzerinden yürütmeye başladılar. Belki duydunuz, gıda milliyetçiliği diye bir kavram ortaya çıktı. Önce kendisini düşünen, ihtiyaçlarının tamamını bir şekilde garanti altına alacak politikalarla devam ediyor. Bu sadece gıda tarafında bu şekilde ama bununla da yetinilmiyor. Çünkü tarımsal üretim aynı zamanda sanayinin de ham maddesini veren istihdama katkıda bulunan çok geniş bir alan. Neden ülkeler bu derece katı bir şekilde gıda arz güvenliklerine temin etmeye teşkil etmeye çalışıyorlar? Çünkü iklim değişikliği denen kavram başta olmak üzere; göçler, konjonktürel değişiklikler, ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar bu dönemde artık bizim hayatımızın tam da göbeğine giren değişiklikler oldu."

'Sektör paydaşları ile omuz omuza yapmadığınız hiçbir şey başarılı olma şansı yok'
Geçen yıl Tarım Kanunu'nda yaptıkları değişikliklerle devrim niteliğinde hususları ortaya koyduklarını dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:
"Dünyada tarımsal üretim açısından büyükler olarak kabul edilen, üretim hacimleri itibariyle büyük ülkeler ya da bu sadece üretim açısından değil, tüketimi de katabiliriz. Hacimsel olarak düşünelim, 'bu ülkelerin gündemi ne?' diye baktığımızda bizim gündemimizden hiçbir farkı yok. Dolayısıyla onlar da sürdürülebilir bir üretim istiyorlar, onlar da sularını yönetmek istiyorlar, topraklarını korumak istiyorlar. Onlar da her halükarda tarımsal sanayilerini geliştirmek istiyorlar. Bizlerle onların gündemlerinin arasında bir fark yok."

"Gıda güvenilirliği konuda da farklı uygulamalar geliştirdik'

Yumaklı, gıda güvenilirliği konusunda farklı uygulamalar geliştirdiklerini, bunlardan birinin de karekod uygulaması olduğunu belirterek, "Yani herhangi bir gıda satan, üreten bir yere gittiğinizde oradaki karekodu okutarak bu işletmenin ne zaman denetlendiği ile alakalı bütün bilgileri orada görebileceksiniz. Burada biz hiçbir zorlama yapmıyoruz. Neden zorlama yapmıyoruz? Çünkü eğer kendisine güvenen işletmeler varsa bu karekodu kullanarak o tüketicilere kendilerine anlatmalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.

'Bizim ihtiyacımız olan limon miktarı ülkemizde var'

Yumaklı, bir gazetecinin limon fiyatlarındaki artışla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:
"Bundan birkaç ay önce limonun tarla fiyatıyla raf fiyatının arasındaki konuları konuşurken, bu sefer tersinden çok daha ciddi bir fiyatla satılmasını konuşuyoruz. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim, halihazırda hasat edilenler ve depolardaki ürünler itibariyle yeni ürünlerin hasadının başlayacağı ağustos ayına kadar bizim ihtiyacımız olan limon miktarı ülkemizde var. Net bir şekilde söyleyebilirim. Yani şu son dönemdeki fiyat artışının, içeride limon olmamasıyla ilgili hiçbir yönü yok. Burada fahiş fiyat konusu var. Onda da Ticaret Bakanlığımız her zaman olduğu gibi çok ciddi bir şekilde üzerine gidiyor."
Üreticinin, emeğinin karşılığını almak istediğini, vatandaşın da ürünü yüksek fiyattan tüketmek istemediğini dile getiren Yumaklı, "Bizim de çözüm bulmak için yoğun gayretimiz olan yer burası ancak önümüzdeki zorluklardan bir tanesi de maalesef davranış biçimi. Bu özellikle pandemi sonrası gelişti. Bunun normale gelmesi zorunludur. Bu konuda Ticaret Bakanlığımızla el eleyiz, işbirliği içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

'Orman dışı yangınlardan ormana sıçrayan yangınlarla mücadele etmek durumunda kaldık'

Yumaklı, bir gazetecinin "Bakanlığın aldığı orman yangınları tedbirlerinin, tasarruf tedbirleri kapsamında uygulanamadığına yönelik iddialar var. Bu konudaki cevabınız ne olacak?" sorusuna ise "Ne kadar anlattıysak da bunu neden yapıyorlar anlamıyorum" dedi.

'Otorite kabul edilen ve nasıl yaptığımızla ilgili yardım alınan bir ülkeyiz'

Orman yangınlarıyla mücadele konusunda herhangi bir eksiklerinin bulunmadığını ifade eden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Etkenlerin bize getirdiği, dayattığı çok fazla orman yangını var ama biz bunlarla önceki yıllarla kıyaslandığında nasıl mücadele edildiğini, kabiliyetimizi, kapasitemizi herkes görüyor zaten. Burada iki tane konu maalesef speküle ediliyor. Bunlardan bir tanesi 'tasarruf tedbirleri sebebiyle iptal edilen ihaleler var' diye. Bunu Orman Genel Müdürlüğümüz dün açıkladı. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Ben burada o ayrıntıya girmeyeceğim ama o iddiaların hiçbirisi doğru değil. İkincisi, 'Uçağımız yok, helikopterimiz yok.' El insaf yani bizim bununla alakalı bir şeyi ispat etmeye hacetimiz yok çünkü zaten bunların hepsi görünen hususlar. Eğer böyle olmamış olsaydı 11 dakikada müdahaleyi nasıl başarabilirdik? Bizim 26 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, 25 bin ateşlerle, alevlerle savaşan profesyonel arkadaşımız, kardeşimiz, 122 bin gönüllümüz var. Dünyada bu konuda otorite kabul edilen ve nasıl yaptığımızla ilgili yardım alınan, istenen bir ülkeyiz biz. Hala bu tarafında herhangi bir eksiklik bulunamayınca olmayan şeyleri gündeme getirip, bunun bir siyaset malzemesi yapılmasını doğru bulmuyorum açıkçası."
Yumaklı, Türkiye'nin, Akdeniz kuşağında ve orman yangınları riski en fazla olan ülkelerden bir tanesi olduğunu belirterek, "Ancak bu sene maalesef dış etkenlerin dışında, orman dışı yangınlardan ormana sıçrayan yangınlarla mücadele etmek durumunda kaldık. Neredeyse yarı yarıya, yani orman yangınıyla orman dışı yangınları yarı yarıya oldu" dedi.
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