https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/bakan-yumakli-gida-milliyetciligi-diye-bir-kavram-ortaya-cikti-1085576643.html

Bakan Yumaklı: Gıda milliyetçiliği diye bir kavram ortaya çıktı

Bakan Yumaklı: Gıda milliyetçiliği diye bir kavram ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ülkelerin artık kendi pozisyonlarını gıdalarını güvence altına almak için bir strateji üzerinden yürütmeye başladıklarını... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T19:46+0300

2024-07-05T19:46+0300

2024-07-05T19:53+0300

türkiye

gıda

milliyet

milliyet

milliyetçi

milliyetçi hareket partisi (mhp)

milliyetçilik

tarım ve orman bakanlığı

ibrahim yumaklı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, birtakım ziyaret ve açılış için gittiği Bilecik'te İl Genel Meclis Salonu'nda tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve yatırımcılar ile buluştu. Türkiye Yüzyılı hedeflerinin büyük olduğunu ve bu çerçevede çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yumaklı, Bakanlık olarak gıda arz güvenliğine önem verdiklerini anlatarak, iklim değişikliği gibi tarım sektörünü de etkileyecek tüm hususları gözetmek durumunda olduklarını kaydetti:'Sektör paydaşları ile omuz omuza yapmadığınız hiçbir şey başarılı olma şansı yok'Geçen yıl Tarım Kanunu'nda yaptıkları değişikliklerle devrim niteliğinde hususları ortaya koyduklarını dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu: "Gıda güvenilirliği konuda da farklı uygulamalar geliştirdik'Yumaklı, gıda güvenilirliği konusunda farklı uygulamalar geliştirdiklerini, bunlardan birinin de karekod uygulaması olduğunu belirterek, "Yani herhangi bir gıda satan, üreten bir yere gittiğinizde oradaki karekodu okutarak bu işletmenin ne zaman denetlendiği ile alakalı bütün bilgileri orada görebileceksiniz. Burada biz hiçbir zorlama yapmıyoruz. Neden zorlama yapmıyoruz? Çünkü eğer kendisine güvenen işletmeler varsa bu karekodu kullanarak o tüketicilere kendilerine anlatmalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.'Bizim ihtiyacımız olan limon miktarı ülkemizde var'Yumaklı, bir gazetecinin limon fiyatlarındaki artışla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:Üreticinin, emeğinin karşılığını almak istediğini, vatandaşın da ürünü yüksek fiyattan tüketmek istemediğini dile getiren Yumaklı, "Bizim de çözüm bulmak için yoğun gayretimiz olan yer burası ancak önümüzdeki zorluklardan bir tanesi de maalesef davranış biçimi. Bu özellikle pandemi sonrası gelişti. Bunun normale gelmesi zorunludur. Bu konuda Ticaret Bakanlığımızla el eleyiz, işbirliği içerisindeyiz" ifadesini kullandı.'Orman dışı yangınlardan ormana sıçrayan yangınlarla mücadele etmek durumunda kaldık'Yumaklı, bir gazetecinin "Bakanlığın aldığı orman yangınları tedbirlerinin, tasarruf tedbirleri kapsamında uygulanamadığına yönelik iddialar var. Bu konudaki cevabınız ne olacak?" sorusuna ise "Ne kadar anlattıysak da bunu neden yapıyorlar anlamıyorum" dedi.'Otorite kabul edilen ve nasıl yaptığımızla ilgili yardım alınan bir ülkeyiz'Orman yangınlarıyla mücadele konusunda herhangi bir eksiklerinin bulunmadığını ifade eden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:Yumaklı, Türkiye'nin, Akdeniz kuşağında ve orman yangınları riski en fazla olan ülkelerden bir tanesi olduğunu belirterek, "Ancak bu sene maalesef dış etkenlerin dışında, orman dışı yangınlardan ormana sıçrayan yangınlarla mücadele etmek durumunda kaldık. Neredeyse yarı yarıya, yani orman yangınıyla orman dışı yangınları yarı yarıya oldu" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/bakan-yumakli-izmirdeki-3-yangin-da-kontrol-altina-alindi-1085368282.html

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gıda, milliyet, milliyet, milliyetçi, milliyetçi hareket partisi (mhp), milliyetçilik, tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı