https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/turk-lirasi-reel-anlamda-yaklasik-son-3-yilin-zirvesinde-1085541072.html

Türk lirası reel anlamda yaklaşık son 3 yılın zirvesinde

Türk lirası reel anlamda yaklaşık son 3 yılın zirvesinde

Sputnik Türkiye

Reel efektif döviz kuru endeksi, Haziran 2024'te TÜFE bazında 0,36 puan artarak 61,90'a çıkarken, Türk lirası reel anlamda Eylül 2021'den bu yana en değerli... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T23:09+0300

2024-07-04T23:09+0300

2024-07-04T23:09+0300

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,36 puan yükselişle 61,90 oldu. Endeks, Mayıs 2024'te 61,54 düzeyindeydi.Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,38 puan artışla 93,92'den 94,30'a yükseldi.Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 10,25 puan artarken, söz konusu değişim yaklaşık son 5 yılın en güçlü yıllık değerlenmesine karşılık geliyor.Türk lirasının reel değeri böylece yaklaşık son 3 yılın da zirvesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında da 7,13 puan arttı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/10-soruda-turkiyenin-gri-listeden-cikisi-1085338211.html

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türk lirası, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), döviz, döviz kuru, döviz rezervi, tüfe