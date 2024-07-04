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Türk lirası reel anlamda yaklaşık son 3 yılın zirvesinde
Türk lirası reel anlamda yaklaşık son 3 yılın zirvesinde
Sputnik Türkiye
Reel efektif döviz kuru endeksi, Haziran 2024'te TÜFE bazında 0,36 puan artarak 61,90'a çıkarken, Türk lirası reel anlamda Eylül 2021'den bu yana en değerli... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T23:09+0300
2024-07-04T23:09+0300
ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,36 puan yükselişle 61,90 oldu. Endeks, Mayıs 2024'te 61,54 düzeyindeydi.Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,38 puan artışla 93,92'den 94,30'a yükseldi.Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 10,25 puan artarken, söz konusu değişim yaklaşık son 5 yılın en güçlü yıllık değerlenmesine karşılık geliyor.Türk lirasının reel değeri böylece yaklaşık son 3 yılın da zirvesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında da 7,13 puan arttı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/10-soruda-turkiyenin-gri-listeden-cikisi-1085338211.html
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türk lirası, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), döviz, döviz kuru, döviz rezervi, tüfe
türk lirası, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), döviz, döviz kuru, döviz rezervi, tüfe

Türk lirası reel anlamda yaklaşık son 3 yılın zirvesinde

23:09 04.07.2024
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA
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Reel efektif döviz kuru endeksi, Haziran 2024'te TÜFE bazında 0,36 puan artarak 61,90'a çıkarken, Türk lirası reel anlamda Eylül 2021'den bu yana en değerli seviyesine yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,36 puan yükselişle 61,90 oldu. Endeks, Mayıs 2024'te 61,54 düzeyindeydi.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,38 puan artışla 93,92'den 94,30'a yükseldi.
Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 10,25 puan artarken, söz konusu değişim yaklaşık son 5 yılın en güçlü yıllık değerlenmesine karşılık geliyor.
Türk lirasının reel değeri böylece yaklaşık son 3 yılın da zirvesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında da 7,13 puan arttı.
Türk bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
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