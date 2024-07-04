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Trafik durma noktasına geldi: Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı
Trafik durma noktasına geldi: Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) başlatılan asfalt yenileme çalışması kapsamında Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikametinin trafiğe kapatılması... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T10:02+0300
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trafik
kadıköy
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İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü kesiminde asfalt yenileme çalışmasına dün akşam saat 23.00'te başladı.Haliç Köprüsü'nün metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatılırken köprü trafiği yan yoldaki iki şeritten sağlanmaya çalışılıyor.Çalışmanın da etkisiyle sabah saatlerinden itibaren D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu Bahçelievler'den itibaren başlıyor.Bakırköy, Cevizlibağ, Edirnekapı, Haliç Köprüsü ile Halıcıoğlu arasındaki yolda araçlar güçlükle ilerliyor.Sürücüler, Haliç Köprüsü'nden normal günlerde yaklaşık 10 dakika süren yolculuğun bölgedeki trafik yoğunluğu nedeniyle 1,5 saati aştığını ifade ederek, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.Çalışmalar ne zaman bitecek?İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), metrobüs yolunda yapılacak asfalt yenileme çalışması kapsamında 3 Temmuz'da saat 23.00'ten itibaren Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikametinin trafiğe kapatılacağı duyurulmuştu.Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla yapılacağı belirtilen çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanmasının planlandığı duyurulmuştu.Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikametinin trafiğe kapalı olacağı, bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanacağı kaydedilmişti.
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haliç, istanbul, trafik, kadıköy, yol çalışması
haliç, istanbul, trafik, kadıköy, yol çalışması

Trafik durma noktasına geldi: Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı

10:02 04.07.2024 (güncellendi: 10:31 04.07.2024)
© Bünyamin Çelikİstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılacak asfalt yenileme çalışması kapsamında Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Haliç Köprüsü'nün metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatılırken, köprü trafiği yan yoldaki iki şeritten devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılacak asfalt yenileme çalışması kapsamında Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Haliç Köprüsü'nün metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatılırken, köprü trafiği yan yoldaki iki şeritten devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© Bünyamin Çelik
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) başlatılan asfalt yenileme çalışması kapsamında Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikametinin trafiğe kapatılması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken araçlar güçlükle ilerliyor.
İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü kesiminde asfalt yenileme çalışmasına dün akşam saat 23.00'te başladı.
Haliç Köprüsü'nün metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatılırken köprü trafiği yan yoldaki iki şeritten sağlanmaya çalışılıyor.
Çalışmanın da etkisiyle sabah saatlerinden itibaren D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu Bahçelievler'den itibaren başlıyor.
Bakırköy, Cevizlibağ, Edirnekapı, Haliç Köprüsü ile Halıcıoğlu arasındaki yolda araçlar güçlükle ilerliyor.
Sürücüler, Haliç Köprüsü'nden normal günlerde yaklaşık 10 dakika süren yolculuğun bölgedeki trafik yoğunluğu nedeniyle 1,5 saati aştığını ifade ederek, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Çalışmalar ne zaman bitecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), metrobüs yolunda yapılacak asfalt yenileme çalışması kapsamında 3 Temmuz'da saat 23.00'ten itibaren Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikametinin trafiğe kapatılacağı duyurulmuştu.
Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla yapılacağı belirtilen çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanmasının planlandığı duyurulmuştu.
Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikametinin trafiğe kapalı olacağı, bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanacağı kaydedilmişti.
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