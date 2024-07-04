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TOKİ'den deprem bölgesindeki konut ihalelerindeki iddialara yönelik açıklama
TOKİ'den deprem bölgesindeki konut ihalelerindeki iddialara yönelik açıklama
Sputnik Türkiye
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), deprem bölgesinde gerçekleştirilen ihalelere yönelik bir internet sitesinde yer alan haberdeki iddiaların gerçeği... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T23:40+0300
2024-07-04T23:40+0300
türkiye
toplu konut idaresi başkanlığı
toki
ihale
ihale
inşaat
inşaat
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TOKİ'den, bir internet sitesindeki haberde yer alan, deprem bölgesinde yapılan ihalelere ilişkin iddialara yönelik yazılı açıklama yapıldı.Haberde, deprem afeti sonrası bölgenin yeniden yapılandırılması için yürütülen imar iskan faaliyetleri kapsamında TOKİ tarafından yürütülen yapım ihalelerinde "bilindik (yandaş ithamlı)" firmaların büyük miktarda iş aldığı ve ihalelere yönelik iddiaların bulunduğu belirtilerek, TOKİ'nin tüm ihalelerini yürürlükte olan yasalar ve ikincil mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirdiği vurgulandı.Ayrıca ihalelerde, "saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri"nin özellikle gözetildiği belirtilen açıklamada, ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, geçerli tekliflerden en düşük fiyat esasına göre belirlendiği kaydedildi.'İhale sonuçları yayınlanarak kamuoyunun denetimine sunulmaktadır'6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle inşaatlara en kısa sürede başlanması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelere davet edilen istekli firma sayısının, açık ihale usulü ile yapılan ihalelere katılan istekli firma sayısından daha fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'Haber, TOKİ'nin kamuoyundaki olumlu algısını zedeleme amaçlıdır'Açıklamada, ihaleye katılacak firmaların tek başına ihaleye katılabilecekleri gibi farklı bir firma ile veya kendisinin de ortak olduğu firmalarla da iş ortaklığı kurarak ihalelere katılabildiği belirtilerek, "İdaremizce yapılan ihalelerin, ihale bedellerinin toplam tutarları haberde kasıtlı olarak yanlış verilerek bu tutarlar yüksek gösterilmiştir. İdaremizce yapılan tüm ihalelerin ihale bilgileri ile ihale bedelleri EKAP'ta yayınlanmaktadır" bilgisi verildi.Ayrıca haberdeki, "ihaleye sadece 4 firmanın davet edildiği" bilgisinin de yanlış olduğu, 15 firmanın davet edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Deprem bölgesinde gerçekleştirilen ihalelerin bahsi geçen bilindik firmaların davet edilerek belli başlı firmalara sürekli iş verildiği imasıyla oluşturulan haberler, ihalelere katılımın az olduğu yine yeterliliği ve tecrübesi bulunmayan firmanın bölgedeki yapım işlerine davet edilmiş olduğu bilgisi ile ihale bedelleri bilgileri gerçeği yansıtmamaktadır.Mevzuat, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılan iş ve işlemlerimizle ilgili sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve İdaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan haber, İdaremizi karalama ve TOKİ'nin kamuoyundaki olumlu algısını zedeleme amaçlıdır. Gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vererek TOKİ markasını haksız şekilde karalamak isteyen basın kuruluşları ile ilgili yasal süreç gerek görüldüğü taktirde başlatılacaktır. Ayrıca kamuoyunun, bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri önemle duyurulur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/toki-fahis-kirayi-tersine-cevirdi-10-bin-liradan-4-5-bin-liraya-kadar-dustu-1084702738.html
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toplu konut idaresi başkanlığı, toki, ihale, ihale, inşaat, inşaat
toplu konut idaresi başkanlığı, toki, ihale, ihale, inşaat, inşaat

TOKİ'den deprem bölgesindeki konut ihalelerindeki iddialara yönelik açıklama

23:40 04.07.2024
© AATOKİ
TOKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), deprem bölgesinde gerçekleştirilen ihalelere yönelik bir internet sitesinde yer alan haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
TOKİ'den, bir internet sitesindeki haberde yer alan, deprem bölgesinde yapılan ihalelere ilişkin iddialara yönelik yazılı açıklama yapıldı.
Haberde, deprem afeti sonrası bölgenin yeniden yapılandırılması için yürütülen imar iskan faaliyetleri kapsamında TOKİ tarafından yürütülen yapım ihalelerinde "bilindik (yandaş ithamlı)" firmaların büyük miktarda iş aldığı ve ihalelere yönelik iddiaların bulunduğu belirtilerek, TOKİ'nin tüm ihalelerini yürürlükte olan yasalar ve ikincil mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirdiği vurgulandı.
Ayrıca ihalelerde, "saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri"nin özellikle gözetildiği belirtilen açıklamada, ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, geçerli tekliflerden en düşük fiyat esasına göre belirlendiği kaydedildi.

'İhale sonuçları yayınlanarak kamuoyunun denetimine sunulmaktadır'

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle inşaatlara en kısa sürede başlanması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kamu İhale Kanunu'nda pazarlık usulü ile ihalesi yapılacak işlerde en az 3 istekli firmadan teklif alınması öngörülmüşken, idaremizce yapılan ihalelerde 'iştigal alanlarında uzman, iş programını aksatmadan hızlı iş yapma kabiliyetine sahip, idaremizde büyük ölçekte proje tamamlamış, projelerin belirlenen niteliklerine göre ve zamanında iş tamamlama potansiyeline ve deneyimine, mesleki-teknik ile ekonomik ve mali yeterliliğe sahip' olan her bir ihale için 10 ile 20 arasında istekli firma davet edilerek, rekabet koşulları üst seviyede sağlanmıştır."
Pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelere davet edilen istekli firma sayısının, açık ihale usulü ile yapılan ihalelere katılan istekli firma sayısından daha fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İdaremizce deprem bölgesinde gerçekleştirilen 275 ihaleye, 10-20 arasında olmak üzere 500'ün üzerinde farklı firma 4 bin üzerinde davet gönderilmiştir. İdaremizce yapılan tüm ihaleler rekabet ve şeffaflık ilkelerine uygun elektronik ortamda e-ihale olarak yapılmakta, yapılan ihaleler basın ve yayın kuruluşlarıyla paylaşılmakta ve ihale süreçlerinin her aşaması Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yürütülmekte ve ihale sonuçları yayınlanarak kamuoyunun denetimine sunulmaktadır."

'Haber, TOKİ'nin kamuoyundaki olumlu algısını zedeleme amaçlıdır'

Açıklamada, ihaleye katılacak firmaların tek başına ihaleye katılabilecekleri gibi farklı bir firma ile veya kendisinin de ortak olduğu firmalarla da iş ortaklığı kurarak ihalelere katılabildiği belirtilerek, "İdaremizce yapılan ihalelerin, ihale bedellerinin toplam tutarları haberde kasıtlı olarak yanlış verilerek bu tutarlar yüksek gösterilmiştir. İdaremizce yapılan tüm ihalelerin ihale bilgileri ile ihale bedelleri EKAP'ta yayınlanmaktadır" bilgisi verildi.
Ayrıca haberdeki, "ihaleye sadece 4 firmanın davet edildiği" bilgisinin de yanlış olduğu, 15 firmanın davet edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Deprem bölgesinde gerçekleştirilen ihalelerin bahsi geçen bilindik firmaların davet edilerek belli başlı firmalara sürekli iş verildiği imasıyla oluşturulan haberler, ihalelere katılımın az olduğu yine yeterliliği ve tecrübesi bulunmayan firmanın bölgedeki yapım işlerine davet edilmiş olduğu bilgisi ile ihale bedelleri bilgileri gerçeği yansıtmamaktadır.
Mevzuat, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılan iş ve işlemlerimizle ilgili sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve İdaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan haber, İdaremizi karalama ve TOKİ'nin kamuoyundaki olumlu algısını zedeleme amaçlıdır. Gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vererek TOKİ markasını haksız şekilde karalamak isteyen basın kuruluşları ile ilgili yasal süreç gerek görüldüğü taktirde başlatılacaktır. Ayrıca kamuoyunun, bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri önemle duyurulur."
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