https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/sierra-leonede-cocuk-yasta-evlilik-yasaklandi-1085517316.html

Sierra Leone'de çocuk yaşta evlilik yasaklandı

Sierra Leone'de çocuk yaşta evlilik yasaklandı

Sputnik Türkiye

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ülkesinde çocuk yaşta evliliği yasaklayan yasayı onayladı. 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T13:10+0300

2024-07-04T13:10+0300

2024-07-04T13:10+0300

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çocuk evliliği

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Geçen ay parlamentoda kabul edilen yasanın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanlığına sunulan teklif, Bio tarafından da onaylandı.Bio, yasayı onaylamasının ardından sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, kendisinin ve eşi Fatima Maada Bio'nun, kadınların haklarının savunulduğu bir Sierra Leone inşa etmek istediğini belirtti.Sierra Leone'de kadınların gelecekte daha fazla söz sahibi olacağına inandığını kaydeden Bio, "Gelecek nesillerdeki kız çocukları, korundukları, eşit oldukları ve güçlendirildikleri Sierra Leone'de gelişmelidir" ifadesini kullandı.Onaylanan yasayla, bundan sonra ülkede 18 yaşından küçük kızlarla evlenme suçuna karışanlara 15 yıla kadar hapis cezası verilecek.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporuna göre, Sierra Leone'de kızların üçte biri 18 yaşına gelmeden evlendiriliyor. Ülkede, erken yaşta evlendirilen yaklaşık 800 bin kız çocuğu bulunuyor. Bunlardan 400 bini ise 15 yaşından önce evlendirildi.Sierra Leone'de çoğu kız çocuğu yoksulluk nedeniyle okula gidemiyor. Bazı aileler maddi durumlarını iyileştirmek ya da borçlarını kapatmak amacıyla kız çocuklarını küçük yaşta evlendiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20190208/sierrea-devlet-baskani-taciz-tecavuz-vakalari-nedeniyle-acil-durum-ilan-etti-1037561152.html

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