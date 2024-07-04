https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/rusya-merkez-bankasi-dijital-ruble-projesini-genisletmeye-hazirlaniyor-1085522133.html

Rusya Merkez Bankası dijital ruble projesini genişletmeye hazırlanıyor

Rusya Merkez Bankası dijital ruble projesini genişletmeye hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

2023'te test sürecini başlattığı dijital rubleyi uluslararası ödemelerde de kullanmayı hedefleyen Rusya Merkez Bankası, talep üzerine 1 Eylül'den itibaren... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T15:04+0300

2024-07-04T15:04+0300

2024-07-04T15:04+0300

ekonomi

rusya merkez bankası

dijital para

dijital

dijital ekonomi

ruble

ödeme

ödeme sistemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/01/1054332571_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_1baf052421d4f7cd33888cd52d9b8723.jpg

Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, dijital rubleye yönelik yoğun talep gördüklerini belirterek, 1 Eylül'den itibaren dijital rubleye ilişkin pilot projeyi genişleteceklerini söyledi.St. Petersburg’ta düzenlenen 'Rusya Merkez Bankası Finans Kongresi'nde dijital ruble sürecine ilişkin konuşan Skorobogatova, dijital rubleye yönelik geliştirmeleri yılın ikinci yarısında ve 2025’te hızlandıracaklarına işaret ederek, "Dijital rubleyi kullanmak isteyen, projenin tüm bankalara ve çok sayıda katılımcıya genişletilmesini talep eden çok sayıda bireysel ve tüzel başvuru alıyoruz" dedi.Skorobogatova, "Bu nedenle, 1 Eylül’den itibaren dijital rubleye ilişkin pilot projeyi genişleteceğiz ve daha fazla banka projeye dahil olacak" ifadesini kullandı.Rusya, 2023'te test sürecini başlattığı dijital rubleyi uluslararası ödemelerde de kullanmayı hedefliyor.Dijital ruble hakkındaEkim 2020’nin ortalarında dijital ruble kavramını tanıtan Rusya Merkez Bankası, özel bir elektronik cüzdanda saklanacak benzersiz bir dijital kod biçiminde olacak dijital rublenin bir kullanıcıdan diğerine dijital kodun bir elektronik cüzdandan diğerine taşınması şeklinde gerçekleşeceğini açıklamıştı.Dijital ruble sağlanmasında tek yetkili organın Merkez Bankası olacağı vurgulanırken, para sahipleri, dijital rubleleri nakite serbestçe aktarabilecek.Merkez Bankası, Haziran 2021’de dijital ruble platformunu test etmek için 15 bankadan oluşan bir pilot grup oluştururken, seçilen bankalar arasında VTB Bank, Alfa-Bank, Sberbank, Tinkoff Bank, PSB ve Gazprombank gibi büyük bankalar yer alıyor.1 Ağustos’ta Rusya’da dijital ruble yasası yürürlüğe girerken, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ulusal para biriminin yeni şeklinin önce aşamalı olarak test edileceğini vurgulamış, dijital rublenin kitlesel olarak kullanımının 2025 yılının başından itibaren mümkün olacağını aktarmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dış ticaret ödemelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle uzun zamandır Merkez Bankası’nın üzerinde durduğu dijital ruble yasasını 24 Temmuz’da onaylamıştı.Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, yasal bilgi portalında yer alan imzalı belgenin 1 Ağustos 2023 itibariyle yürürlüğe gireceği bildirildi.Açıklamada, Putin tarafından imzalanan yasayla birlikte dijital rublenin nakit ve gayri nakdi ruble ile birlikte ulusal para birimiyle ödemelerin üçüncü biçimi olacağı vurgulandı.Öte yandan dijital rublenin öncelikle ödemeler ve para transferleri için tasarlandığı belirtilirken, bu nedenle dijital ruble cinsinden vadeli mevduat hesabı açılması, faiz geliri elde edilmesi veya bu para formatında kredi alınmasının mümkün olmadığı da kaydedildi.Vatandaşlar için dijital rubleyle para transferleri ve ödemelerde komisyon alınmaması planlanırken, işletmelerin dijital ruble cinsinden işlem ve ödeme kabul tarifelerinde ise yüzde 0.3’lük komisyon uygulanacağı öngörülüyor.Fransız televizyon kanalı BFM TV’de konuşan analitik uzman Aud Kerzule, Rusya’nın dijital rubleyi ABD’nin mali hegemonyasını azaltmak için kullanmayı planladığını savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/spk-kripto-varliklara-iliskin-surecin-detaylarini-acikladi-1085458173.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya merkez bankası, dijital para, dijital, dijital ekonomi, ruble, ödeme, ödeme sistemi