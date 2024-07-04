https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/rus-buyukelci-antonov-abd-kieve-yeni-silahlar-vererek-savas-yonunde-ilerlemeye-devam-ediyor-1085505739.html

Rus Büyükelçi Antonov: ABD, Kiev’e yeni silahlar vererek savaş yönünde ilerlemeye devam ediyor

Rus Büyükelçi Antonov: ABD, Kiev’e yeni silahlar vererek savaş yönünde ilerlemeye devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Kiev rejimine sağladığı yeni askeri yardımın NATO Zirvesi öncesinde, çökmekte olan dünya düzenini... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T08:42+0300

2024-07-04T08:42+0300

2024-07-04T08:38+0300

dünya

ukrayna krizi

rusya

anatoliy antonov

abd

washington

ukrayna

askeri yardım

silah sevkiyatı

nato

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Antonov, büyükelçiliğin internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, ABD yönetiminin Ukrayna’ya 2.5 milyar dolar değerinde yeni askeri yardımı duyurmasını şu sözlerle değerlendirdi:Washington’un gerçek durumu görmediğini ve anlamak istemediğini kaydeden Rus diplomat, “Onlar, Rusya ve diğer bağımsız ülkelerin eylemlerini kısıtlamakta başarısız olan, ancak ‘her şeye gücü yeten’ Batı’nın siyasetini ve ekonomisini dibe çeken ağır prangalar haline gelen kendi entrika ve yaptırım ağlarına dolandı” yorumunda bulundu.'Can şekişen' Zelenskiy rejimine ölümcül silah pompalanmasını 'beyhude bir proje' olarak niteleyen Antonov, “Aslında bu, Kiev’deki teröristleri yeni suçlar işlemeye teşvik etmektir. Yeni Amerikan silahlarının, Ukrayna’yı özgürleştirmek için verdiğimiz mücadelenin ateşini düşürmeyeceği açık. Sadece kadın ve çocuklar dahil siviller arasında yeni kayıplara yol açacak. Eli kanlı Ukraynalı militanların sponsorlarını aklayan hiçbir şey yok” diye kaydetti.Rusya, Ukrayna’ya yeni silah ve askeri teçhizat sevkiyatlarının cephe hattındaki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve diğer silah türleri gibi yok edileceğini defalarca dile getirmişti.

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ukrayna krizi, rusya, anatoliy antonov, abd, washington, ukrayna, askeri yardım, silah sevkiyatı, nato, vladimir putin