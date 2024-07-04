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Rus Büyükelçi Antonov: ABD, Kiev’e yeni silahlar vererek savaş yönünde ilerlemeye devam ediyor
Rus Büyükelçi Antonov: ABD, Kiev’e yeni silahlar vererek savaş yönünde ilerlemeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Kiev rejimine sağladığı yeni askeri yardımın NATO Zirvesi öncesinde, çökmekte olan dünya düzenini... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T08:42+0300
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rusya
anatoliy antonov
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Antonov, büyükelçiliğin internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, ABD yönetiminin Ukrayna’ya 2.5 milyar dolar değerinde yeni askeri yardımı duyurmasını şu sözlerle değerlendirdi:Washington’un gerçek durumu görmediğini ve anlamak istemediğini kaydeden Rus diplomat, “Onlar, Rusya ve diğer bağımsız ülkelerin eylemlerini kısıtlamakta başarısız olan, ancak ‘her şeye gücü yeten’ Batı’nın siyasetini ve ekonomisini dibe çeken ağır prangalar haline gelen kendi entrika ve yaptırım ağlarına dolandı” yorumunda bulundu.'Can şekişen' Zelenskiy rejimine ölümcül silah pompalanmasını 'beyhude bir proje' olarak niteleyen Antonov, “Aslında bu, Kiev’deki teröristleri yeni suçlar işlemeye teşvik etmektir. Yeni Amerikan silahlarının, Ukrayna’yı özgürleştirmek için verdiğimiz mücadelenin ateşini düşürmeyeceği açık. Sadece kadın ve çocuklar dahil siviller arasında yeni kayıplara yol açacak. Eli kanlı Ukraynalı militanların sponsorlarını aklayan hiçbir şey yok” diye kaydetti.Rusya, Ukrayna’ya yeni silah ve askeri teçhizat sevkiyatlarının cephe hattındaki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve diğer silah türleri gibi yok edileceğini defalarca dile getirmişti.
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ukrayna krizi, rusya, anatoliy antonov, abd, washington, ukrayna, askeri yardım, silah sevkiyatı, nato, vladimir putin
ukrayna krizi, rusya, anatoliy antonov, abd, washington, ukrayna, askeri yardım, silah sevkiyatı, nato, vladimir putin

Rus Büyükelçi Antonov: ABD, Kiev’e yeni silahlar vererek savaş yönünde ilerlemeye devam ediyor

08:42 04.07.2024
© Sputnik / Mihail TurgiyevRusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / Mihail Turgiyev
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Kiev rejimine sağladığı yeni askeri yardımın NATO Zirvesi öncesinde, çökmekte olan dünya düzenini savunma konusundaki inadını sergileme amacını taşıdığını belirtti.
Antonov, büyükelçiliğin internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, ABD yönetiminin Ukrayna’ya 2.5 milyar dolar değerinde yeni askeri yardımı duyurmasını şu sözlerle değerlendirdi:
ABD yönetimi savaş yönünde ilerlemeye devam ediyor ve Rusya’ya karşı hayali stratejik zafer elde etme hayalini besliyor. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’in, çatışmayı durdurma ve barışa ulaşma yollarına ilişkin önerileri reddediliyor. Buradaki siyasetçiler için önemli olan, Washington’daki NATO Zirvesi öncesinde, Amerikan kurallarına dayanan ve artık çökmekte olan dünya düzenini savunma konusundaki inadını sergilemek. Bununla birlikte böyle bir Pirus zaferinin bedelini de hesaba katmıyorlar.
Washington’un gerçek durumu görmediğini ve anlamak istemediğini kaydeden Rus diplomat, “Onlar, Rusya ve diğer bağımsız ülkelerin eylemlerini kısıtlamakta başarısız olan, ancak ‘her şeye gücü yeten’ Batı’nın siyasetini ve ekonomisini dibe çeken ağır prangalar haline gelen kendi entrika ve yaptırım ağlarına dolandı” yorumunda bulundu.
'Can şekişen' Zelenskiy rejimine ölümcül silah pompalanmasını 'beyhude bir proje' olarak niteleyen Antonov, “Aslında bu, Kiev’deki teröristleri yeni suçlar işlemeye teşvik etmektir. Yeni Amerikan silahlarının, Ukrayna’yı özgürleştirmek için verdiğimiz mücadelenin ateşini düşürmeyeceği açık. Sadece kadın ve çocuklar dahil siviller arasında yeni kayıplara yol açacak. Eli kanlı Ukraynalı militanların sponsorlarını aklayan hiçbir şey yok” diye kaydetti.
Mevcut savaşın ABD’nin silah sanayisi için cüzdanını şişirmek için bir fırsat olduğunu sadece aptal olanlar fark edemez. ABD, en büyük nükleer güç olan Rusya’yla çatışma eşiğinde sallanıyor. Washington’un dar görüşlü ve tehlikeli politikası nedeniyle yaklaşmakta olan felaketin küresel sonuçlarını düşünmüyorlar sanki. Ama okyanusun arkasına saklanmak mümkün olmayacak.
Rusya, Ukrayna’ya yeni silah ve askeri teçhizat sevkiyatlarının cephe hattındaki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve diğer silah türleri gibi yok edileceğini defalarca dile getirmişti.
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