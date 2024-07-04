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Paşinyan'dan 'ABD' açıklaması: İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmaya hazırız
Paşinyan'dan 'ABD' açıklaması: İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmaya hazırız
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ABD'yle ikili ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkarmaya hazır olduklarını belirtti. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T13:09+0300
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Bağımsızlık Günü vesilesiyle Başkan Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.Ermenistan ve ABD'nin demokratik reformlar, ekonomi, enerji, hukuk, yolsuzlukla mücadele, güvenlik ve çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesine bağlılığını koruduğunu kaydeden Paşinyan, bu durumun ülkeler arasındaki stratejik diyaloğun stratejik ortaklık düzeyine çıkarılmasına ilişkin konsepte uygun olduğunu ve buna hazır olduklarını vurguladı.Ermenistan'ın barış gündeminde bağlı olduğunu da belirten Paşinyan, bölge için en fazla önem arz eden bu dönemde Erivan ve Washington arasında devam eden ve güçlenen ortaklığın her iki ülke ve bölge için barışçıl ve daha müreffeh bir gelecek kurulmasına katkı sunacağını umduğunu ifade etti.Ermenistan Başbakanı, ABD'nin Kafkasya'da barışın tesis sürecindeki rolüne önem verdiğini söyleyerek Washington'un Ermenistan'ın egemeliğine, bağımsızlığına, demokrasisine, toprak bütünlüğübe ve sınırlarının dokunulmazlığına verdiği desteği çok değerli bulduğunun altını çizdi.Paşinyan, son dönemde bölgesel oluşumlardan uzaklaşarak ABD ve AB ile yakınlaşma siyaseti izliyor ve buna bağlı olarak Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim dikkati çekiyor.Ermenistan, üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) etkinliğini sorgularken Rusya ise ABD ve AB ile yakınlaşma yönünde siyaset izleyen Ermenistan'ı eleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Rusya-Ermenistan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda iyimser bakış açısına sahip olduğunu ve bunun için bir potansiyelin bulunduğunu belirterek, “Putin ve Paşinyan'ın bunu çözüme kavuşturacak siyasi iradeye sahip olduğunu görüyoruz, sonuçları bekleyip göreceğiz. Diyalog var, bu diyaloğun sürdürülmesi yönünde siyasi irade var. Taraflar arasında karşılıklı ilgi var, ikili ilişki potansiyeli var. Dolayısıyla, bu durumda daha çok iyimser olmaya meyilliyiz” ifadelerini kullanmıştı.1 Haziran'da 49 yaşına giren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı hem telefon ederek hem de telgraf göndererek kutlayan Putin, telgraftaki mesajında, Rus-Ermeni ilişkilerinin asırlık dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayandığını belirterek "Bu ilişkilerin her iki ülke halklarının yararına olacak şekilde başarıyla gelişmeye devam etmesinden yanayız" demişti.
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ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, abd, abd bağımsızlık günü, joe biden, erivan, washington
ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, abd, abd bağımsızlık günü, joe biden, erivan, washington

Paşinyan'dan 'ABD' açıklaması: İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmaya hazırız

13:09 04.07.2024
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinArmenian PM Nikol Pashinyan addresses Parliament on September 14, 2022
Armenian PM Nikol Pashinyan addresses Parliament on September 14, 2022 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ABD'yle ikili ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkarmaya hazır olduklarını belirtti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Bağımsızlık Günü vesilesiyle Başkan Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.

Ermenistan ve ABD'nin demokratik reformlar, ekonomi, enerji, hukuk, yolsuzlukla mücadele, güvenlik ve çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesine bağlılığını koruduğunu kaydeden Paşinyan, bu durumun ülkeler arasındaki stratejik diyaloğun stratejik ortaklık düzeyine çıkarılmasına ilişkin konsepte uygun olduğunu ve buna hazır olduklarını vurguladı.

Ermenistan'ın barış gündeminde bağlı olduğunu da belirten Paşinyan, bölge için en fazla önem arz eden bu dönemde Erivan ve Washington arasında devam eden ve güçlenen ortaklığın her iki ülke ve bölge için barışçıl ve daha müreffeh bir gelecek kurulmasına katkı sunacağını umduğunu ifade etti.

Ermenistan Başbakanı, ABD'nin Kafkasya'da barışın tesis sürecindeki rolüne önem verdiğini söyleyerek Washington'un Ermenistan'ın egemeliğine, bağımsızlığına, demokrasisine, toprak bütünlüğübe ve sınırlarının dokunulmazlığına verdiği desteği çok değerli bulduğunun altını çizdi.

Paşinyan, son dönemde bölgesel oluşumlardan uzaklaşarak ABD ve AB ile yakınlaşma siyaseti izliyor ve buna bağlı olarak Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim dikkati çekiyor.

Ermenistan, üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) etkinliğini sorgularken Rusya ise ABD ve AB ile yakınlaşma yönünde siyaset izleyen Ermenistan'ı eleştiriyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Rusya-Ermenistan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda iyimser bakış açısına sahip olduğunu ve bunun için bir potansiyelin bulunduğunu belirterek, “Putin ve Paşinyan'ın bunu çözüme kavuşturacak siyasi iradeye sahip olduğunu görüyoruz, sonuçları bekleyip göreceğiz. Diyalog var, bu diyaloğun sürdürülmesi yönünde siyasi irade var. Taraflar arasında karşılıklı ilgi var, ikili ilişki potansiyeli var. Dolayısıyla, bu durumda daha çok iyimser olmaya meyilliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

1 Haziran'da 49 yaşına giren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı hem telefon ederek hem de telgraf göndererek kutlayan Putin, telgraftaki mesajında, Rus-Ermeni ilişkilerinin asırlık dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayandığını belirterek "Bu ilişkilerin her iki ülke halklarının yararına olacak şekilde başarıyla gelişmeye devam etmesinden yanayız" demişti.
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