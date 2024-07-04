Mili Savunma Bakanlığı'ndan 'Suriye’de meydana gelen provokatif eylemler' açıklaması

“Suriye’de meydana gelen ve Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren bazı unsurlarca yürütülen provokatif eylemler dikkatle takip edilmiş ve edilmektedir. Bu eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. O gün yaşanan olaylar bittikten ve kontrol altına alındıktan sonra akşam saatlerinde sanki olaylar yeni başlamış ve devam ediyormuşçasına sosyal medyadan yoğun paylaşımlar yapılmıştır. Bunun için sosyal medya üzerinden yapılacak provokasyonlara özellikle dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Şu an Suriye harekat alanlarımızda herhangi olumsuz bir durum yoktur.”