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SON DAKİKA | Mili Savunma Bakanlığı'ndan 'Suriye’de meydana gelen provokatif eylemler' açıklaması
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Mili Savunma Bakanlığı'ndan 'Suriye’de meydana gelen provokatif eylemler' açıklaması
Mili Savunma Bakanlığı'ndan 'Suriye’de meydana gelen provokatif eylemler' açıklaması
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı 57’si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren bin 327 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Suriye’de yaşanan son olaylarMilli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’de Türkiye aleyhine yaşanan olaylarla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:Bakanlık kaynakları, Türkiye ve Suriye arasındaki son açıklamalar sonrası sahadaki son duruma ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:
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suriye, milli savunma bakanlığı (msb), son dakika

Mili Savunma Bakanlığı'ndan 'Suriye’de meydana gelen provokatif eylemler' açıklaması

12:05 04.07.2024 (güncellendi: 12:38 04.07.2024)
© İHA / İHA-AW235047Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© İHA / İHA-AW235047
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Milli Savunma Bakanlığı 57’si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren bin 327 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Suriye’de yaşanan son olaylar

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’de Türkiye aleyhine yaşanan olaylarla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:
“Suriye’de meydana gelen ve Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren bazı unsurlarca yürütülen provokatif eylemler dikkatle takip edilmiş ve edilmektedir. Bu eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. O gün yaşanan olaylar bittikten ve kontrol altına alındıktan sonra akşam saatlerinde sanki olaylar yeni başlamış ve devam ediyormuşçasına sosyal medyadan yoğun paylaşımlar yapılmıştır. Bunun için sosyal medya üzerinden yapılacak provokasyonlara özellikle dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Şu an Suriye harekat alanlarımızda herhangi olumsuz bir durum yoktur.”
Bakanlık kaynakları, Türkiye ve Suriye arasındaki son açıklamalar sonrası sahadaki son duruma ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:
“Türkiye, meşru müdafaa hakkı kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye’de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye’de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu etmektedir.”
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