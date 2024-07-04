https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/lukasenko-bati-kuresel-guvenligi-tesis-etmekten-aciz-1085521041.html
Lukaşenko: Batı, küresel güvenliği tesis etmekten aciz
Lukaşenko: Batı, küresel güvenliği tesis etmekten aciz
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batılı ülkelerin küresel güvenliği tesis etmekten aciz olduklarının görüldüğünü vurguladı. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T14:29+0300
2024-07-04T14:29+0300
2024-07-04T14:29+0300
dünya
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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
şiö
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
kazakistan
astana
batı
batılı ülkeler
küresel
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Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) kabul edilen Belarus'un lideri Lukaşenko, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen ŞİÖ Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.Batılı ülkelerin küresel güvenliği inşa etmekten aciz olduklarının açıkça görüldüğünü kaydeden Lukaşenko, dolayısıyla bu görevin küresel çoğunluk tarafından üstlenilmesi gerektiğini belirtti.Belarus lideri, "21. yüzyılda gerçek ve bölünmez küresel güvenliğin inşa edilmesi gerekiyor. Bu durumda küresel çoğunluğu oluşturan ülkelerin inisiyatif alması gerekiyor, zira narsist, bencil Batı'nın bundan aciz olduğu görüldü" dedi.Şu anda Batı'da bağımsız kararlar alabilecek bir lider bulunmadığına dikkat çeken Lukaşenko, Belarus'un küresel güvenlik alanındaki inisiyatiflerini buna göre uyarlamaya çalışacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/sio-zirvesinde-konusan-putin-cok-kutuplu-dunya-gercek-oldu-1085510896.html
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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), kazakistan, astana, batı, batılı ülkeler, küresel, güvenlik
belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), kazakistan, astana, batı, batılı ülkeler, küresel, güvenlik
Lukaşenko: Batı, küresel güvenliği tesis etmekten aciz
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batılı ülkelerin küresel güvenliği tesis etmekten aciz olduklarının görüldüğünü vurguladı.
Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) kabul edilen Belarus'un lideri Lukaşenko, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen ŞİÖ Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.
Batılı ülkelerin küresel güvenliği inşa etmekten aciz olduklarının açıkça görüldüğünü kaydeden Lukaşenko, dolayısıyla bu görevin küresel çoğunluk tarafından üstlenilmesi gerektiğini belirtti.
Belarus lideri, "21. yüzyılda gerçek ve bölünmez küresel güvenliğin inşa edilmesi gerekiyor. Bu durumda küresel çoğunluğu oluşturan ülkelerin inisiyatif alması gerekiyor, zira narsist, bencil Batı'nın bundan aciz olduğu görüldü" dedi.
Şu anda Batı'da bağımsız kararlar alabilecek bir lider bulunmadığına dikkat çeken Lukaşenko, Belarus'un küresel güvenlik alanındaki inisiyatiflerini buna göre uyarlamaya çalışacağını söyledi.