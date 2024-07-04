Lukaşenko: Batı, küresel güvenliği tesis etmekten aciz

Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) kabul edilen Belarus'un lideri Lukaşenko, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen ŞİÖ Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.



Batılı ülkelerin küresel güvenliği inşa etmekten aciz olduklarının açıkça görüldüğünü kaydeden Lukaşenko, dolayısıyla bu görevin küresel çoğunluk tarafından üstlenilmesi gerektiğini belirtti.



Belarus lideri, "21. yüzyılda gerçek ve bölünmez küresel güvenliğin inşa edilmesi gerekiyor. Bu durumda küresel çoğunluğu oluşturan ülkelerin inisiyatif alması gerekiyor, zira narsist, bencil Batı'nın bundan aciz olduğu görüldü" dedi.



Şu anda Batı'da bağımsız kararlar alabilecek bir lider bulunmadığına dikkat çeken Lukaşenko, Belarus'un küresel güvenlik alanındaki inisiyatiflerini buna göre uyarlamaya çalışacağını söyledi.