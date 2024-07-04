Lukaşenko: Batı, küresel güvenliği tesis etmekten aciz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten Suriye önerileri
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Turan Altın: Bu araçlar, içten yanmalı motorlu araçlara oranla bin kat daha güvenli
12:06
83 dk
HABER MASASI
Beklenen İstanbul depremi öncesi kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜ
'Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam'
18:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'dan 9. Yargı Paketi yorumu: Kadınların sosyal hayatta bir yeri yok
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe’den erken seçim şartı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Nazi yanlılarını görmeyen UEFA, kafayı Merih'e taktı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
9. Yargı Paketi Meclis gündeminde
12:06
83 dk
HABER MASASI
Büyükşehirlerde kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Suriyeli sığınmacı kışkırtması
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/lukasenko-bati-kuresel-guvenligi-tesis-etmekten-aciz-1085521041.html
Lukaşenko: Batı, küresel güvenliği tesis etmekten aciz
Lukaşenko: Batı, küresel güvenliği tesis etmekten aciz
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batılı ülkelerin küresel güvenliği tesis etmekten aciz olduklarının görüldüğünü vurguladı. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T14:29+0300
2024-07-04T14:29+0300
dünya
belarus
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
şiö
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
kazakistan
astana
batı
batılı ülkeler
küresel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084180580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be7ff8cf1c1aa42fe9d5fbb27f422881.jpg
Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) kabul edilen Belarus'un lideri Lukaşenko, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen ŞİÖ Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.Batılı ülkelerin küresel güvenliği inşa etmekten aciz olduklarının açıkça görüldüğünü kaydeden Lukaşenko, dolayısıyla bu görevin küresel çoğunluk tarafından üstlenilmesi gerektiğini belirtti.Belarus lideri, "21. yüzyılda gerçek ve bölünmez küresel güvenliğin inşa edilmesi gerekiyor. Bu durumda küresel çoğunluğu oluşturan ülkelerin inisiyatif alması gerekiyor, zira narsist, bencil Batı'nın bundan aciz olduğu görüldü" dedi.Şu anda Batı'da bağımsız kararlar alabilecek bir lider bulunmadığına dikkat çeken Lukaşenko, Belarus'un küresel güvenlik alanındaki inisiyatiflerini buna göre uyarlamaya çalışacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/sio-zirvesinde-konusan-putin-cok-kutuplu-dunya-gercek-oldu-1085510896.html
belarus
kazakistan
astana
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084180580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_728caa7bde8f70e8e1435099672cd9f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), kazakistan, astana, batı, batılı ülkeler, küresel, güvenlik
belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), kazakistan, astana, batı, batılı ülkeler, küresel, güvenlik

Lukaşenko: Batı, küresel güvenliği tesis etmekten aciz

14:29 04.07.2024
© Sputnik / Павел БедняковAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
Abone ol
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batılı ülkelerin küresel güvenliği tesis etmekten aciz olduklarının görüldüğünü vurguladı.
Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) kabul edilen Belarus'un lideri Lukaşenko, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen ŞİÖ Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.

Batılı ülkelerin küresel güvenliği inşa etmekten aciz olduklarının açıkça görüldüğünü kaydeden Lukaşenko, dolayısıyla bu görevin küresel çoğunluk tarafından üstlenilmesi gerektiğini belirtti.

Belarus lideri, "21. yüzyılda gerçek ve bölünmez küresel güvenliğin inşa edilmesi gerekiyor. Bu durumda küresel çoğunluğu oluşturan ülkelerin inisiyatif alması gerekiyor, zira narsist, bencil Batı'nın bundan aciz olduğu görüldü" dedi.

Şu anda Batı'da bağımsız kararlar alabilecek bir lider bulunmadığına dikkat çeken Lukaşenko, Belarus'un küresel güvenlik alanındaki inisiyatiflerini buna göre uyarlamaya çalışacağını söyledi.
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
DÜNYA
ŞİÖ Zirvesi'nde konuşan Putin: Çok kutuplu dünya gerçek oldu
10:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала