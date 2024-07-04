https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/iletisim-baskani-altun-korkuya-ve-yabanci-dusmanligina-asla-gecit-vermeyecegiz-1085528656.html

İletişim Başkanı Altun: Korkuya ve yabancı düşmanlığına asla geçit vermeyeceğiz

İletişim Başkanı Altun: Korkuya ve yabancı düşmanlığına asla geçit vermeyeceğiz

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin sığınmacı politikasına ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Korkuya ve yabancı düşmanlığına asla geçit vermeyeceğiz" dedi... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T17:00+0300

2024-07-04T17:00+0300

2024-07-04T17:00+0300

türkiye

fahrettin altun

sığınmacı

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sığınmacı krizi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Türkiye'nin yıllardır pek çok farklı kökenden gelen milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığını anımsattı.Milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden olan bölgesel çatışmalara insani bir pencereden bakarak sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Altun, "Çatışmaların kurbanı olan ve hatta kendi hükümetleri tarafından hedef alınan insanların onuruna ve özgürlüğüne duyduğumuz inançla insani yaklaşım konusundaki ısrarımızı sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Türk halkının, yurtlarını terk etmekten başka çaresi kalmayan insanlara son derece merhametli ve eli açık şekilde destek olduğunu, büyük fedakarlıklarda bulunarak, bölgedeki kardeşlerini cömertçe desteklediğini vurgulayan Altun, şöyle devam etti:Birçok Avrupa ülkesinin güvenlik odaklı, yabancı ve İslam düşmanı yaklaşımıyla Türkiye'nin insani yaklaşımı arasında açık bir fark bulunduğunu aktaran Altun, "Türkiye, Avrupa'nın göçmen ve mültecilere karşı mücadelesinde çirkin yüzünü gösteren aşırı sağın karşısında gururla ve istikrarlı bir şekilde durmuştur" ifadelerini paylaştı.'Merih Demiral'a yönelik suçlamalar, hastalığın bir başka belirtisi'Batılı ülkelerdeki bazı siyasi grupların, bir yandan insan hakları üzerine öğütler verirken diğer yandan göçmen karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını hoş görerek rahatsız edici düzeyde bir ikiyüzlülük sergilediğini belirten Altun, şu değerlendirmeyi yaptı:'Halkımız yalnızca hükümet kaynaklarımızdan gelen bilgilere itimat etmeli'Politikalarının çatışmayı sona erdirmek ve toprak bütünlüğüne haiz, vatandaşları barış ve özgürlük içinde yaşayan bir Suriye'yi yeniden inşa etmek olduğunun altını çizen Altun, açıklamasını şöyle sürdürdü:Altun, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrar için gerekli koşulların sağlanması konusundaki kararlılığını sürdüreceğini belirterek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/adalet-bakani-tunc-en-cok-adli-sicil-belgesi-verilen-dil-ingilizce-oldu-1085518294.html

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fahrettin altun, sığınmacı, sığınmacılar, sığınmacı krizi, merih demiral