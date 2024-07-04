https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/halicteki-orta-koprunun-kadikoy-istikameti-trafige-kapatildi-1085501954.html
Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı
Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yapılacak asfalt yenileme çalışması kapsamında Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Asfalt... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T01:34+0300
2024-07-04T01:34+0300
2024-07-04T02:32+0300
haliç
kadıköy
köprü
trafik
istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul büyükşehir belediyesi
istanbul büyükşehir belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085501798_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43f587cbaaa1f979f12ec356144221b3.jpg
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü kesiminde asfalt yenileme çalışması yapılacak.Haliç Köprüsü'nün metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatılırken, köprü trafiği yan yoldaki iki şeritten devam ediyor.Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla saat 23.00'te başlayan çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.Çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülecek, işlem tamamlandığında yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serilecek.Trafik akışı, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları kullanılarak sağlanacak.Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak.Bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanması planlanırken, Beylikdüzü yönü ise çalışmadan etkilenmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/5-gun-surecek-halic-koprusu-kadikoy-yonu-trafige-kapatilacak-1085410102.html
haliç
kadıköy
istanbul büyükşehir belediyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085501798_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c5378d0643089a08df09383e0cf096a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haliç, kadıköy, köprü, trafik, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi
haliç, kadıköy, köprü, trafik, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi
Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı
01:34 04.07.2024 (güncellendi: 02:32 04.07.2024)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yapılacak asfalt yenileme çalışması kapsamında Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Asfalt yenileme çalışması süresince bölgedeki trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanması planlanıyor.
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü kesiminde asfalt yenileme çalışması yapılacak.
Haliç Köprüsü'nün metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatılırken, köprü trafiği yan yoldaki iki şeritten devam ediyor.
Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla saat 23.00'te başlayan çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.
Çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülecek, işlem tamamlandığında yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serilecek.
Trafik akışı, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları kullanılarak sağlanacak.
Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak.
Bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanması planlanırken, Beylikdüzü yönü ise çalışmadan etkilenmeyecek.