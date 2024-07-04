https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/halicteki-orta-koprunun-kadikoy-istikameti-trafige-kapatildi-1085501954.html

Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı

Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yapılacak asfalt yenileme çalışması kapsamında Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Asfalt... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T01:34+0300

2024-07-04T01:34+0300

2024-07-04T02:32+0300

haliç

kadıköy

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trafik

istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi

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Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü kesiminde asfalt yenileme çalışması yapılacak.Haliç Köprüsü'nün metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatılırken, köprü trafiği yan yoldaki iki şeritten devam ediyor.Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla saat 23.00'te başlayan çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.Çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülecek, işlem tamamlandığında yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serilecek.​​​​​​​Trafik akışı, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları kullanılarak sağlanacak.Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak.Bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanması planlanırken, Beylikdüzü yönü ise çalışmadan etkilenmeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/5-gun-surecek-halic-koprusu-kadikoy-yonu-trafige-kapatilacak-1085410102.html

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haliç, kadıköy, köprü, trafik, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi