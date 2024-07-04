https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/43-dilde-veriliyor-en-cok-adli-sicil-belgesi-alinan-yabanci-dil-belli-oldu-1085539932.html
43 dilde veriliyor: En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil belli oldu
43 dilde veriliyor: En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil belli oldu
Sputnik Türkiye
Toplamda 43 yabancı dilde alınan adli sicil belgesinin en çok hangi dilde alındığı açıklandı. Buna göre en çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil 174 bin... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T21:51+0300
2024-07-04T21:51+0300
2024-07-04T21:57+0300
türkiye
adli kontrol
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
adli sicil belgesi
ingilizce
rusça
çince
ispanyolca
ispanyolca
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu yıl 1 Ocak'tan 24 Haziran 2024'e kadar geçen süre boyunca 43 yabancı dilde, 366 bin 622 adli sicil belgesi verildi. En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil 174 bin 332 ile İngilizce oldu" bilgisini paylaştı.Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tunç, 2022'de hayata geçirilen elektronik ortamda adli sicil belgesi verilmesine imkan tanıyan Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'nin, vatandaşların yurt dışı işlemlerini daha hızlı ve rahat yürütebilmesini sağladığını aktardı.Sabıka kayıtlarının ilk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilmeye başlandığını anımsatan Tunç, yeni dillerin eklenmesiyle şu an 43 yabancı dilde adli sicil belgesi alınabildiğini belirtti.Bakan Tunç, "Bu yıl 1 Ocak'tan 24 Haziran 2024'e kadar geçen süre boyunca 43 yabancı dilde 366 bin 622 adli sicil belgesi verildi. En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil 174 bin 332 ile İngilizce oldu. İngilizceyi 44 bin 67 ile Almanca ve 16 bin 504 ile Fransızca takip etti" bilgisini paylaştı.Son eklenen diller Darice, Farsça ve Urduca olduAdalet Bakanlığı tarafından geliştirilerek yenilenen Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne 1 Ocak'ta eklenen son diller Darice, Farsça ve Urduca olmuştu.Son eklenenlerle adli sicil belgesi alınabilen diller şunlar:"İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Portekizce, Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça, Arapça, Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe, Türkmence, Karadağca, Lehçe, Macarca, İsveççe, Fince, Çekçe, Yunanca, Hintçe, Bengalce, İbranice, Malayca, Bahasa Endonezyaca, Darice, Farsça ve Urduca."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/adalet-bakani-tunc-en-cok-adli-sicil-belgesi-verilen-dil-ingilizce-oldu-1085518294.html
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adli kontrol, adalet bakanlığı, yılmaz tunç, adli sicil belgesi, ingilizce, rusça, çince, ispanyolca, ispanyolca, arapça
adli kontrol, adalet bakanlığı, yılmaz tunç, adli sicil belgesi, ingilizce, rusça, çince, ispanyolca, ispanyolca, arapça
43 dilde veriliyor: En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil belli oldu
21:51 04.07.2024 (güncellendi: 21:57 04.07.2024)
Toplamda 43 yabancı dilde alınan adli sicil belgesinin en çok hangi dilde alındığı açıklandı. Buna göre en çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil 174 bin 332 ile İngilizce oldu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu yıl 1 Ocak'tan 24 Haziran 2024'e kadar geçen süre boyunca 43 yabancı dilde, 366 bin 622 adli sicil belgesi verildi. En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil 174 bin 332 ile İngilizce oldu" bilgisini paylaştı.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tunç, 2022'de hayata geçirilen elektronik ortamda adli sicil belgesi verilmesine imkan tanıyan Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'nin, vatandaşların yurt dışı işlemlerini daha hızlı ve rahat yürütebilmesini sağladığını aktardı.
Sabıka kayıtlarının ilk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilmeye başlandığını anımsatan Tunç, yeni dillerin eklenmesiyle şu an 43 yabancı dilde adli sicil belgesi alınabildiğini belirtti.
Bakan Tunç, "Bu yıl 1 Ocak'tan 24 Haziran 2024'e kadar geçen süre boyunca 43 yabancı dilde 366 bin 622 adli sicil belgesi verildi. En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil 174 bin 332 ile İngilizce oldu. İngilizceyi 44 bin 67 ile Almanca ve 16 bin 504 ile Fransızca takip etti" bilgisini paylaştı.
Son eklenen diller Darice, Farsça ve Urduca oldu
Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilerek yenilenen Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne 1 Ocak'ta eklenen son diller Darice, Farsça ve Urduca olmuştu.
Son eklenenlerle adli sicil belgesi alınabilen diller şunlar:
"İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Portekizce, Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça, Arapça, Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe, Türkmence, Karadağca, Lehçe, Macarca, İsveççe, Fince, Çekçe, Yunanca, Hintçe, Bengalce, İbranice, Malayca, Bahasa Endonezyaca, Darice, Farsça ve Urduca."