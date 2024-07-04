43 dilde veriliyor: En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten Suriye önerileri
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Turan Altın: Bu araçlar, içten yanmalı motorlu araçlara oranla bin kat daha güvenli
12:06
83 dk
HABER MASASI
Beklenen İstanbul depremi öncesi kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Türkiye’nin kucağındaki sorunların, Suriye ile masaya oturularak çözülebileceğini düşünüyorum’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜ
'Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam'
18:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'dan 9. Yargı Paketi yorumu: Kadınların sosyal hayatta bir yeri yok
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe’den erken seçim şartı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cem Gürdeniz: Türkiye, Romenlerle birlikte olduğu müddetçe her türlü kışkırtmaya açık hale gelebilir
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
9. Yargı Paketi Meclis gündeminde
12:06
83 dk
HABER MASASI
Büyükşehirlerde kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Suriyeli sığınmacı kışkırtması
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
İspanyol basınında Arda Güler'in 'sahte 9' pozisyonu tartışılıyor
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Yıldız oyuncu ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinde oynayacak
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin yüzde 90'ı yerinden edildi
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketinden 'Türk lirası' mesajı
18:22
2 dk
SESLİ HABER
'ABD, Suriye'yi yağmalamak için orada'
18:30
2 dk
SESLİ HABER
2023-2024 yıllarında Erdoğan ile Putin kaç kez, hangi sebeplerle görüştü?
18:40
3 dk
SESLİ HABER
Başkanlık seçimi öncesi Trump’tan ‘Biden’ iddiası
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Özel okul masraflarında ciddi artış
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a soruşturma başlatan UEFA nelere göz yumdu?
19:23
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna için paralı askerlik yapan Siman yargılanıyor
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Gece avlanan dev etçil çekirge görüntülendi
19:54
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan Biden için yeni bahane: Jet Lag
20:38
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/43-dilde-veriliyor-en-cok-adli-sicil-belgesi-alinan-yabanci-dil-belli-oldu-1085539932.html
43 dilde veriliyor: En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil belli oldu
43 dilde veriliyor: En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil belli oldu
Sputnik Türkiye
Toplamda 43 yabancı dilde alınan adli sicil belgesinin en çok hangi dilde alındığı açıklandı. Buna göre en çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil 174 bin... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T21:51+0300
2024-07-04T21:57+0300
türkiye
adli kontrol
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
adli sicil belgesi
ingilizce
rusça
çince
ispanyolca
ispanyolca
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085539622_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4373c8435fc11e049bedb90159aa4e50.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu yıl 1 Ocak'tan 24 Haziran 2024'e kadar geçen süre boyunca 43 yabancı dilde, 366 bin 622 adli sicil belgesi verildi. En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil 174 bin 332 ile İngilizce oldu" bilgisini paylaştı.Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tunç, 2022'de hayata geçirilen elektronik ortamda adli sicil belgesi verilmesine imkan tanıyan Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'nin, vatandaşların yurt dışı işlemlerini daha hızlı ve rahat yürütebilmesini sağladığını aktardı.Sabıka kayıtlarının ilk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilmeye başlandığını anımsatan Tunç, yeni dillerin eklenmesiyle şu an 43 yabancı dilde adli sicil belgesi alınabildiğini belirtti.Bakan Tunç, "Bu yıl 1 Ocak'tan 24 Haziran 2024'e kadar geçen süre boyunca 43 yabancı dilde 366 bin 622 adli sicil belgesi verildi. En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil 174 bin 332 ile İngilizce oldu. İngilizceyi 44 bin 67 ile Almanca ve 16 bin 504 ile Fransızca takip etti" bilgisini paylaştı.Son eklenen diller Darice, Farsça ve Urduca olduAdalet Bakanlığı tarafından geliştirilerek yenilenen Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne 1 Ocak'ta eklenen son diller Darice, Farsça ve Urduca olmuştu.Son eklenenlerle adli sicil belgesi alınabilen diller şunlar:"İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Portekizce, Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça, Arapça, Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe, Türkmence, Karadağca, Lehçe, Macarca, İsveççe, Fince, Çekçe, Yunanca, Hintçe, Bengalce, İbranice, Malayca, Bahasa Endonezyaca, Darice, Farsça ve Urduca."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/adalet-bakani-tunc-en-cok-adli-sicil-belgesi-verilen-dil-ingilizce-oldu-1085518294.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085539622_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c226cf1a4bb62c708f5b87ac48678540.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adli kontrol, adalet bakanlığı, yılmaz tunç, adli sicil belgesi, ingilizce, rusça, çince, ispanyolca, ispanyolca, arapça
adli kontrol, adalet bakanlığı, yılmaz tunç, adli sicil belgesi, ingilizce, rusça, çince, ispanyolca, ispanyolca, arapça

43 dilde veriliyor: En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil belli oldu

21:51 04.07.2024 (güncellendi: 21:57 04.07.2024)
© AAe-Devlet
e-Devlet - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA
Abone ol
Toplamda 43 yabancı dilde alınan adli sicil belgesinin en çok hangi dilde alındığı açıklandı. Buna göre en çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil 174 bin 332 ile İngilizce oldu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu yıl 1 Ocak'tan 24 Haziran 2024'e kadar geçen süre boyunca 43 yabancı dilde, 366 bin 622 adli sicil belgesi verildi. En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil 174 bin 332 ile İngilizce oldu" bilgisini paylaştı.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tunç, 2022'de hayata geçirilen elektronik ortamda adli sicil belgesi verilmesine imkan tanıyan Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'nin, vatandaşların yurt dışı işlemlerini daha hızlı ve rahat yürütebilmesini sağladığını aktardı.
Sabıka kayıtlarının ilk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilmeye başlandığını anımsatan Tunç, yeni dillerin eklenmesiyle şu an 43 yabancı dilde adli sicil belgesi alınabildiğini belirtti.
Bakan Tunç, "Bu yıl 1 Ocak'tan 24 Haziran 2024'e kadar geçen süre boyunca 43 yabancı dilde 366 bin 622 adli sicil belgesi verildi. En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil 174 bin 332 ile İngilizce oldu. İngilizceyi 44 bin 67 ile Almanca ve 16 bin 504 ile Fransızca takip etti" bilgisini paylaştı.

Son eklenen diller Darice, Farsça ve Urduca oldu

Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilerek yenilenen Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne 1 Ocak'ta eklenen son diller Darice, Farsça ve Urduca olmuştu.
Son eklenenlerle adli sicil belgesi alınabilen diller şunlar:
"İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Portekizce, Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça, Arapça, Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe, Türkmence, Karadağca, Lehçe, Macarca, İsveççe, Fince, Çekçe, Yunanca, Hintçe, Bengalce, İbranice, Malayca, Bahasa Endonezyaca, Darice, Farsça ve Urduca."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Tunç: En çok adli sicil belgesi verilen dil İngilizce oldu
13:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала