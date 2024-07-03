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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/yargitaydan-emsal-karar-internet-bagimlisi-es-kusurlu-sayildi-1085474091.html
Yargıtay'dan emsal karar: İnternet bağımlısı eş 'kusurlu' sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: İnternet bağımlısı eş 'kusurlu' sayıldı
Sputnik Türkiye
Yargıtay, internet bağımlısı eşleri ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 'internet bağımlısı eşin evine, eşine ve çocuğuna... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T11:41+0300
2024-07-03T11:41+0300
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İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edinilen bilgiye göre, Gebze'de karşılıklı açılan boşanma davasında, eşlerden birinin internet bağımlısı olması nedeniyle eşine, evine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemesini Gebze Aile Mahkemesi, kusurlu davranış olarak değerlendirdi. Taraf vekillerinin istinaf başvurularını, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'ni ayrı ayrı esastan reddine karar verdi. Taraf vekilleri bu kez temyiz başvurusunda bulundu ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından verilen onama ilâmında, "Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesi ile uygulanması gereken hukuk kurallarına, dava şartlarına, yargılamaya hâkim olan ilkelere, ispat kurallarına ve temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davacı-davalı erkek vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesi ile uygulanması gereken hukuk kurallarına, dava şartlarına, yargılamaya hâkim olan ilkelere, ispat kurallarına ve temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davalı-davacı kadın vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir" diyerek kusur incelemesi yönünden her iki eşin temyiz itirazlarını reddetti. Böylelikle, internet bağımlısı eşin; evine, eşine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemesi boşanma sebebi olduğu Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından da kabul edilmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/yargitaydan-emsal-karar-ek-ders-karsiliginda-calisanlar-sendikalara-uye-olabilecek-1084088175.html
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yargıtay, internet, internet, internet, sosyal medya, telefon, boşanma, boşanma davası, boşanmak
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Yargıtay'dan emsal karar: İnternet bağımlısı eş 'kusurlu' sayıldı

11:41 03.07.2024
© İHA / İHA-AW238995İnternet bağımlısı eş
İnternet bağımlısı eş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© İHA / İHA-AW238995
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Yargıtay, internet bağımlısı eşleri ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 'internet bağımlısı eşin evine, eşine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemesi boşanma sebebidir' dedi.
İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edinilen bilgiye göre, Gebze'de karşılıklı açılan boşanma davasında, eşlerden birinin internet bağımlısı olması nedeniyle eşine, evine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemesini Gebze Aile Mahkemesi, kusurlu davranış olarak değerlendirdi.
Taraf vekillerinin istinaf başvurularını, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'ni ayrı ayrı esastan reddine karar verdi. Taraf vekilleri bu kez temyiz başvurusunda bulundu ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından verilen onama ilâmında, "Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesi ile uygulanması gereken hukuk kurallarına, dava şartlarına, yargılamaya hâkim olan ilkelere, ispat kurallarına ve temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davacı-davalı erkek vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesi ile uygulanması gereken hukuk kurallarına, dava şartlarına, yargılamaya hâkim olan ilkelere, ispat kurallarına ve temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davalı-davacı kadın vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir" diyerek kusur incelemesi yönünden her iki eşin temyiz itirazlarını reddetti.
Böylelikle, internet bağımlısı eşin; evine, eşine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemesi boşanma sebebi olduğu Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından da kabul edilmiş oldu.
Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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