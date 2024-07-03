https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/mudur-yardimcisinin-erasmus-ogrencilerine-gelen-parayi-aldigi-ortaya-cikti-gozaltina-alindi--1085494636.html
Müdür yardımcısının Erasmus öğrencilerine gelen parayı aldığı ortaya çıktı: Gözaltına alındı
Müdür yardımcısının Erasmus öğrencilerine gelen parayı aldığı ortaya çıktı: Gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Kemer ilçesinde Erasmus Projesi kapsamında öğrencilere banka üzerinden ödenen döviz cinsi parayı elden aldığı belirlenen bir müdür yardımcısı... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T19:51+0300
2024-07-03T19:51+0300
2024-07-03T19:56+0300
erasmus
türkiye
gözaltı
müdür yardımcılığı
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Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Erasmus Projesi kapsamında öğrencilere banka üzerinden ödenen döviz cinsi paraların okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan kişi tarafından alındığını söyleyen bir baba ve oğlunun ihbarı üzerine çalışma başlattı.Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile kurulan koordinasyon sonucunda baba ve oğlu okula giderek okul müdür yardımcısı H.K'ye seri numaraları daha önceden alınan 4 bin 160 euroyu elden teslim etti.Paranın alındığı tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda müdür yardımcısı H.K'yi gözaltına aldı.Para ise uygulama oteli resepsiyon kısmındaki kasada ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/istanbuldaki-1-mayis-gosterileriyle-ilgili-davada-8-saniga-tahliye-1085488220.html
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erasmus, gözaltı, müdür yardımcılığı
erasmus, gözaltı, müdür yardımcılığı
Müdür yardımcısının Erasmus öğrencilerine gelen parayı aldığı ortaya çıktı: Gözaltına alındı
19:51 03.07.2024 (güncellendi: 19:56 03.07.2024)
Antalya'nın Kemer ilçesinde Erasmus Projesi kapsamında öğrencilere banka üzerinden ödenen döviz cinsi parayı elden aldığı belirlenen bir müdür yardımcısı gözaltına alındı.
Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Erasmus Projesi kapsamında öğrencilere banka üzerinden ödenen döviz cinsi paraların okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan kişi tarafından alındığını söyleyen bir baba ve oğlunun ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile kurulan koordinasyon sonucunda baba ve oğlu okula giderek okul müdür yardımcısı H.K'ye seri numaraları daha önceden alınan 4 bin 160 euroyu elden teslim etti.
Paranın alındığı tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda müdür yardımcısı H.K'yi gözaltına aldı.
Para ise uygulama oteli resepsiyon kısmındaki kasada ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.