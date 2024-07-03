https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/la-casa-de-papelin-yildizi-mehmed-fetihler-sultani-dizisinde-rol-alacak-1085497108.html
La Casa de Papel'in yıldızı, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde rol alacak
La Casa de Papel'in yıldızı, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde rol alacak
Sputnik Türkiye
"La Casa de Papel" dizisinde "Marsilya" karakterini canlandıran Luka Peros, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin ikinci sezonunda Osmanlı İmparatorluğu'na... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T21:06+0300
2024-07-03T21:06+0300
2024-07-03T21:10+0300
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la casa de papel
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oyuncu
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Hollywood yıldızı Ghassan Massoud'un rol aldığı "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, ikinci sezonunda kadrosuna dünya çapında tanınan bir başka yıldızı daha ekliyor."La Casa de Papel" dizisinde "Marsilya" karakterini canlandıran Luka Peros da dizide rol alan isimler arasında yer alacak.Peros, Bizans İmparatorluğu'nun son döneminde, özellikle İstanbul'un fethi sırasında, şehrin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savunmasında önemli rol oynayan komutan Giovanni Giustiniani'yi canlandıracak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220118/la-casa-de-papelin-guney-kore-uyarlamasindan-ilk-fragman-1052854838.html
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La Casa de Papel'in yıldızı, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde rol alacak
21:06 03.07.2024 (güncellendi: 21:10 03.07.2024)
"La Casa de Papel" dizisinde "Marsilya" karakterini canlandıran Luka Peros, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin ikinci sezonunda Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savunmada önemli rol oynayan komutan Giovanni Giustiniani'yi canlandıracak.
Hollywood yıldızı Ghassan Massoud'un rol aldığı "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, ikinci sezonunda kadrosuna dünya çapında tanınan bir başka yıldızı daha ekliyor.
"La Casa de Papel" dizisinde "Marsilya" karakterini canlandıran Luka Peros da dizide rol alan isimler arasında yer alacak.
Peros, Bizans İmparatorluğu'nun son döneminde, özellikle İstanbul'un fethi sırasında, şehrin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savunmasında önemli rol oynayan komutan Giovanni Giustiniani'yi canlandıracak.