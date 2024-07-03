https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/la-casa-de-papelin-yildizi-mehmed-fetihler-sultani-dizisinde-rol-alacak-1085497108.html

La Casa de Papel'in yıldızı, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde rol alacak

La Casa de Papel'in yıldızı, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde rol alacak

Sputnik Türkiye

"La Casa de Papel" dizisinde "Marsilya" karakterini canlandıran Luka Peros, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin ikinci sezonunda Osmanlı İmparatorluğu'na... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T21:06+0300

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la casa de papel

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ispanyol

ghassan massoud

oyuncu

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Hollywood yıldızı Ghassan Massoud'un rol aldığı "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, ikinci sezonunda kadrosuna dünya çapında tanınan bir başka yıldızı daha ekliyor."La Casa de Papel" dizisinde "Marsilya" karakterini canlandıran Luka Peros da dizide rol alan isimler arasında yer alacak.Peros, Bizans İmparatorluğu'nun son döneminde, özellikle İstanbul'un fethi sırasında, şehrin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savunmasında önemli rol oynayan komutan Giovanni Giustiniani'yi canlandıracak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220118/la-casa-de-papelin-guney-kore-uyarlamasindan-ilk-fragman-1052854838.html

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