https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/dunya-turundaki-fransiz-ailenin-kedisi-konyada-kayboldu-bulana-bin-euro-odul-1085495834.html

Dünya turundaki Fransız ailenin kedisi Konya'da kayboldu: Bulana bin euro ödül

Dünya turundaki Fransız ailenin kedisi Konya'da kayboldu: Bulana bin euro ödül

Sputnik Türkiye

Karavanlarıyla dünya turu yapan Fransız aile, Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaybolan kedileri Ruby'i arıyor. 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T20:21+0300

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dünya

dünya

dünya

dünya turu

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Fransa'da yaşayan Cedric ve Aurelie çifti, çocukları Lily ve Zoe Bonnat ile yaklaşık 40 gün önce ilçede kaybolan kedileri için seferber oldu.İki yıldır karavanla Avrupa ülkelerini gezip Fas'a kadar giden ve son üç aydır da Türkiye'de bulunan aile, Türkiye'den sonra Gürcistan, Ermenistan ve Hindistan'a gitmeyi planlarken Beyşehir'de kedileri Ruby'i kaybetti.Cedric Bonnat, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin her sabah saat 7.00'de dışarı çıktığını ve genellikle 1-2 saat içinde geri döndüğünü söyledi.'Fransa'ya gittik ve tekrar buraya geldik, tekrar aramaya başladık'Kedilerinin yaklaşık 40 gün önce yine sabah çıktığını ancak geri dönmediğini kaydeden Bonnat, "Aramaya başladık ve haftalar geçti, kedimizi kaybettik. Çok üzgünüz ve herkesin yardımlarını bekliyoruz. İki hafta boyunca çocuklar sınavlarına çalışırken burada kaldık. Sınavları çevrim içi olarak verdiler. Fransa'ya gittik ve tekrar buraya geldik, tekrar aramaya başladık, onu bulmaya çalıştık" dedi.'Kediyi bulana bin euro ödülümüz var'Türkiye'den ayrılacaklarını ancak üç ay içinde tekrar dönerek, kedilerini bulmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Bonnat, "Kediyi bulana bin euro ödülümüz var. Lütfen bize yardım edin. Döndüğümüzde onu almak istiyoruz. Beyşehir halkına, polise, Belediye Başkanı Adil Bayındır ve diğer yetkililere de bizlere verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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